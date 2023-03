RUGBY. TOP 14. Toulouse en tête du classement des JIFF, Toulon et Montpellier sont justes !

La LNR a communiqué via Twitter le classement des JIFF utilisés dans chaque club cette saison en Top 14. Si pour Toulouse tous les voyants sont au vert, Toulon et le MHR ont du mal.

Bientôt l'heure des comptes !

À seulement 5 journées de la fin du championnat, la Ligue Nationale de Rugby a divulgué le classement des Jeunes Issus de la Formation Française, que chaque club de Top 14 et Prod2 utilise. Sans vraiment beaucoup de surprise, le Stade Toulousain culmine en haut du classement, avec 21,5 JIFF qui ont pris part aux matchs de Toulouse cette saison. Derrière eux, nous pouvons retrouver le Stade Français Pairs, avec une moyenne à 18,90, ainsi que Pau qui est à 18,85. Pour rappel, les clubs de Top 14 ont pour obligation d'avoir une moyenne de fin de saison égale ou supérieure à 16, sauf pour le promu bayonnais (14), ainsi que pour l'USAP (15), qui s'est maintenu. En ProD2, Colomiers et Grenoble sont les clubs ayant le plus de JIFF utilisés dans leurs effectifs.

Le Comité Directeur a validé les moyennes intermédiaires de JIFF par club de PRO D2 après la 23ème journée. La moyenne s'établit à 16,94 par club. 4/5 pic.twitter.com/T1A80lYNv1 — Ligue Nationale de Rugby (@LNRofficiel) March 27, 2023

Quelques clubs sont limites

Parmi les équipes ayant le moins respecté cette règle, aucune n'a encore franchi la ligne rouge, en descendant dessous la moyenne autorisée. Cependant, le RC Toulon et le MHR sont tout juste au-dessus de 16, avec respectivement une moyenne de 16,20 et de 16,15. Pour résumer, chaque week-end, ce sont eux qui jouent avec le plus de joueurs étrangers, n'étant pas passé au minimum 3 saisons par le centre de formation du club. De plus, il faut également avoir été licencié au moins cinq années à la FFR, au plus tard lors de la saison qui s’achève l’année dès 23 ans du joueur. Pour Perpignan, qui bénéficie de son statut de maintenu, et qui ne doit pas descendre en dessous de 15, les Catalans jouent avec le feu (15,10). Ces restrictions ont été mises en place pour qu'un maximum de talents français soit mis en avant en Top 14 et Prod2, pour que ces joueurs soient de ce fait éligibles à l'équipe de France.

