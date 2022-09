RUGBY. TOP 14. Toulouse avec Retière titulaire, première pour West avec Toulon [COMPOSITION]

L'ancien rochelais Arthur Retière sera titulaire avec le Stade Toulousain lors de la réception de Toulon en Top 14. West débutera à l'ouverture pour le RCT.

TOP 14. TOULOUSE. Le RCT, l'occasion idéale de lancer dans le grand bain Théo, l'autre Ntamack ?Ce dimanche, le Stade Toulousain accueille Toulon en clôture de la deuxième journée de Top 14. On note qu'Arthur Retière sera titulaire à l'aile tandis que Jaminet et Capuozzo seront remplaçants à l'instar de Théo Ntamack. En deuxième ligne, Joshua Brennan glisse sur le banc après la victoire à Bordeaux et c'est Meafou qui sera dans la cage avec Arnold. Alexandre Roumat reste titulaire au centre de la troisième ligne.

Toulouse 1 Neti 2 Marchand 3 Aldegheri 4 Arnold 5 Meafou 6 Jelonch 8 Tolofua 7 Roumat 9 Dupont 10 Ntamack 11 Lebel 12 Guitoune 13 Delibes 14 Retière 15 Ramos 16 Mauvaka 17 Duprat 18 Brennan 19 Cros



20 T. Ntamack 21 Jaminet 22 Capuozzo 23 Faumuina



Du côté du RCT, pas de Waisea sur la feuille de match mais une paire de centre Sinzelle/Smaili. Serin et West formeront la charnière tandis que Ollivon sera associé à Parisse et Du Preez en 3e ligne. Une composition très solide malgré les absences de Villière (cheville), Rabut (clavicule), Danglot (commotion), Fresia (cheville), Brookes (côtes) et Yemsi (épaule), comme l'indique Midi Olympique.