RUGBY. TOP 14. Toulouse avec Marchand mais toujours sans Meafou pour la demi-finale ?

Pendant que les autres clubs jouent les barrages, le Stade Toulousain se prépare à Faro. En misant sur la fraîcheur physique et le retour de joueurs clés, Toulouse vise la victoire en demi-finale de TOP 14.

Alors que les autres clubs bataillent en barrages du TOP 14, le Stade Toulousain a choisi Faro, au Portugal, pour peaufiner sa préparation avant la demi-finale. Loin du tumulte des phases finales, les joueurs se recentrent sur leur fraîcheur physique, un atout déterminant pour la suite.

Le récent vainqueur de la Champions Cup aura-t-il l'avantage physique sur son prochain adversaire ? Une chose est sûre, les places pour la demi-finale sont chères. Au sein du groupe ultracompétitif du club rouge et noir, nombreux sont ceux qui postulent. Si Mola a eu le luxe de pouvoir faire tourner et laisser certains éléments au repos. Il va également devoir se casser la tête pour la composition.

Après une finale de Champions Cup éprouvante, des interrogations subsistaient quant à l'état de forme des cadres. Heureusement, les nouvelles sont bonnes pour Julien Marchand. Le talonneur du XV de France serait remis de sa cheville et postule pour la demi-finale, selon les informations de Midi Olympique.

Pita Ahki, en revanche, serait encore incertain après avoir été gêné aux adducteurs. Tandis qu'Emmanuel Meafou pourrait avoir joué son dernier match de la saison, malgré une mince chance de retour pour une éventuelle finale. La blessure de Dimitri Delibes à la cheville ajoute une pression supplémentaire. Même si la ligne de trois-quart toulousaine ne manque pas de talents.

La concurrence règne mais de manière saine. Et en dépit du récent titre glané en Angleterre, le staff a rapidement recentré ses ouailles sur le dernier objectif de la saison. "J’espère qu’il n’y a pas eu de relâchement de notre part", confie Virgile Lacombe.

Cette rigueur est essentielle pour un club habitué aux sommets et qui sait gérer la concurrence interne, la fraîcheur physique et l’ambition comme nul autre.

Depuis 2019, les titres s'enchaînent pour Toulouse, mais l'appétit des joueurs reste intact. Ils rêvent d'un nouveau doublé, comme en 2021. Ugo Mola, maître de cette émulation interne, a su créer une dynamique où chaque joueur sait que sa place est constamment en jeu. Cette gestion fine des forces en présence pourrait bien être la clé de leur succès.