RUGBY. Top 14. Toulon, une cinquième place en trompe-l'œil ?

Les Toulonnais, malgré une saison irrégulière et un jeu inconstant, restent dans le top 6 du Top 14, maintenant les espoirs pour les phases finales.

S’il y a une équipe dont les ambitions sont chahutées par l’inconstance, c’est bien Toulon. Après un bon début de saison qui les a rapidement placés sur le podium du Top 14, les rouge et noir ont connu un hiver dantesque. Dix revers en treize rencontres toutes compétitions confondues, une élimination sèche en Champions Cup, une sortie du top 6 en championnat… Les Varois ont perdu pied. Comptablement d’abord. Les hommes de Pierre Mignoni n’ont engrangé que 13 points sur les 40 possibles des 8 dernières journées du Top 14 avec notamment ce revers à Mayol contre les Bordelais (32-37).

Sur le terrain, ensuite. Orphelin de leur maître à jouer Baptiste Serin pendant près de trois mois pour une luxation à l’épaule droite, le RCT est en panne de solutions. « Il nous manque ce pétillant, on est crispés, par moments, nos résultats n’aident pas », déplorait le manager toulonnais après la défaite à Castres (25-17).

TOP 14. Indispensable, le retour du maestro Baptiste Serin fait un bien fou au RCTAjoutez à cela l’aventure internationale de Charles Ollivon, Esteban Abadie avec les Bleus, Ben White avec les Écossais et tout le navire de la rade chavire. Mais plus qu’une équipe moribonde dans l’animation sur le pré, Toulon traverse une crise de confiance sans précédent et doit faire face à la colère de leur supporter. Si les résultats sont sur courant alternatif, la situation du club s’est largement tendue avec l’affaire dit du fumoir. Début mars, l’Équipe révélait que Mignoni avait écourté d’un jour les vacances de ses joueurs en février.

Mais ce n’est pas tant ce jour retiré à ses hommes qui fait débat, mais bien le SMS plutôt musclé qu’il leur a adressé. « Reprise lundi matin. Poids et masse grasse lundi 10h. Pour les fumeurs, le nettoyage de votre fumoir, cette pièce sera fermée. Si vous n’êtes pas contents, tu peux changer de club ou m’appeler, je suis disponible », pouvait-on lire. Une trainée de poudre qui a très vite fait la une des médias au grand dam du principal concerné. A suivi une lettre ouverte adressée au club et massivement relayée sur les réseaux sociaux pointant un « RCT aseptisé » et « un manque de considération inédit pour la jeunesse du RCT ». Supporters excédés, direction permissive… La rupture semble consommée entre les fidèles du club varois et leur dirigeant.

Une place dans le Top 6 très fragile

Pourtant, malgré une mauvaise dynamique sportive et une convulsion institutionnelle, les Toulonnais figurent toujours dans le Top 6, synonyme de phases finales. Mieux, ils ne sont qu’à trois petits points seulement du troisième du championnat, l’Union Bordeaux Bègles et peuvent logiquement prétendre à jouer les premiers rôles en cette fin de saison. En effet, l’espoir est de nouveau permis depuis le retour de Baptiste Serin samedi dernier.

Entrée à la 33ᵉ minute contre le MHR, le demi de mêlée international a métamorphosé le jeu du RCT par sa vista et son envie. Résultat : Toulon enchaîne une deuxième victoire à domicile et se rassure pour le plus grand plaisir des dirigeants. D’autant plus que loin de leur terre, les Toulonnais ne décollent pas et peinent à exister. Le dernier succès hors de leur base remonte à novembre contre Clermont sur le score de 27 à 30. Depuis, silence radio.

Un Top 14 où les accrocs sont possibles ?

Mais ne nous y trompons pas, le classement très serré de ce millésime joue le trompe-l'œil quant aux positions de chaque formation. Depuis la mise en place en 2018 du barrage d’accession en Top 14 par la Ligue Nationale de Rugby, jamais les effectifs tricolores ne se sont tenus dans un tel mouchoir de poche. Le 13e du Top 14 Montpellier est à seulement 9 points du 5e…. Toulon. C’est la première fois de l’histoire du championnat que l’on observe une si faible différence à la 20e journée.

Si d’un côté le suspense reste entier, les rouge et noir pourraient, en cas de bonnes performances, se retrouver dans le haut du panier et ainsi entrevoir les quarts de finale. À l’inverse, une baisse de régime serait fatale et les obligerait à revoir à la baisse leurs ambitions de début de saison. Craignant que cette issue puisse se produire, le président du RCT Bernard Lemaître a tenu à rappeler au micro de l’AFP que son club est « dans une situation de reconstruction » et qu’il ne faut pas avoir « peur de perdre patience » en cas d’échec de son équipe à se qualifier pour la phase finale du championnat.

Pour autant, le successeur de Mourad Boudjellal estime « que ce serait une déception de ne pas disputer la phase finale ». Prudence ou réalisme ? Six longues années que le RCT attend goûter de nouveau à la saveur des matchs à élimination directe. Une anomalie au regard de l’histoire moderne de ce club, habitué à truster les premières places. Quoi qu'il en soit, s’il reste encore à briser le plafond de verre à l’extérieur, un nouveau revers en terre bayonnaise dimanche soir pourrait sérieusement fragiliser leur cinquième place.