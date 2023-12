RUGBY. Top 14. Toulon sans Jaminet mais avec un Selevasio Tolofua motivé face à Toulouse

Samedi, le RCT défie le Stade Toulousain sur sa pelouse en Top 14. Dans le groupe de Toulon, Selevasio Tolofua pourrait être titulaire face à son ancienne équipe.

TOP 14. Pas de retrouvailles entre Melvyn Jaminet et le Stade ToulousainSans surprise, Melvyn Jaminet ne fait pas partie du groupe de Toulon pour le match face au Stade Toulousain. Cette semaine, L'Equipe avait annoncé que l'arrière du XV de France ne serait pas aligné face à son ancienne équipe. Les dirigeants des deux clubs ayant convenu d'un accord à ce sujet. TRANSFERT. Barré par l’arrivée de Jaminet à Toulon, Aymeric Luc s’engage chez un ambitieux du Top 14Fera-t-il quand même le voyage pour être en tribunes ? Il faudra attendre samedi pour le savoir. Aymeric Luc pourrait en profiter pour glaner une place de titulaire à l'arrière. Lui qui a fait le choix de partir pour la Section Paloise en raison notamment de la concurrence.

Il faut dire qu'elle fait rage au RCT avec un effectif de qualité qui mêle jeune talent et internationaux. S'il n'est pas facile d'y faire sa place et d'y enchaîner les matchs, une recrue y est cependant parvenue cette saison : Selevasio Tolofua. Il pourrait d'ailleurs être titulaire ce week-end face à son ancienne équipe puisqu'il fait partie du groupe à l'instar de Yannick Youyoutte.

Débarqué sur la Rade en provenance du Stade Toulousain, le troisième ligne est le numéro 8 titulaire de Pierre Mignoni depuis le début de l'exercice 2023/2024. Il a démarré les huit rencontres qu'il a jouées et reste en moyenne une heure sur le pré.

Il a plus été titulaire à Toulon qu'à Toulouse l'an passé où malgré une présence sur les feuilles de matchs en demie puis en finale, il n'avait été titulaire qu'à six reprises sur 14 rencontres. Des pépins à la hanche et une opération en 2023 ne lui ont également pas permis de jouer autant qu'il l'aurait souhaité.

Il avait aussi des envies d'ailleurs. "J’arrivais à un moment de ma carrière où j’avais envie d’un nouveau défi, avait-il confié à Var matin en juillet dernier. Toulon a toujours été une équipe qui m’a fait rêver quand j’étais jeune." Il rêvait aussi de jouer avec son frère Christopher. Lequel serait en partance pour le MHR.

Nul doute que le potentiel départ du talonneur après cinq saisons à Toulon devrait donner encore plus de motivation à Selevasio pour réaliser une grosse saison avec le RCT. Une victoire face à Toulouse serait une très belle opération pour les Varois. Mais la tâche ne sera pas facile puisqu'ils n'y ont pas gagné depuis 2016 (15-32).

En 2021, c'est d'ailleurs le troisième ligne qui avait fait des misères à Toulon avec notamment un essai et de grosses prises de balle en puissance. Sera-t-il aussi percutant samedi avec sa nouvelle équipe ?