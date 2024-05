RUGBY. Top 14. Pourquoi le Stade Toulousain est dans une situation plus confortable qu'en 2021 ?

Après la finale de Champions Cup, les Toulousains, forts de leur avance, accueillent La Rochelle avec une stratégie de rotation pour assurer la qualification en demi-finales.

Le Top 14 reprend ses droits après une finale de Champions Cup mémorable. Pas de repos (ou presque) pour les Braves. Les Toulousains seront sur le pont dès ce week-end face à l'ancien vainqueur de la compétition. Un choc qui se jouera à guichets fermés. Et ce, même si les rouge et noir devraient faire tourner.

TOP 14. Les champions au repos, Castro-Ferreira en fer de lance : la compo probable de Toulouse face à La RochelleUn choix logique après une finale si âpre et tendue ? Leader du championnat avec trois points d'avance, ils sont assurés de jouer les phases finales. Mais seront-ils directement qualifiés pour les demies ? Ils possèdent dix points d'avance sur Bordeaux, 3e. Il faut donc assurer sous peine de devoir sortir la calculette après le déplacement à Lyon.

Ugo Mola n'a eu de cesse de répéter toute la saison que la fraicheur serait le nerf de la guerre. Il n'a d'ailleurs pas hésité à envoyer les étudiants à Montpellier. Avec le résultat qu'on connait. Le coach connaît la qualité de ses joueurs et n'hésitera pas à donner les clés du camion aux habituels finisseurs pour la réception des Maritimes.

Une décision qui tranche avec celle prise en 2021. En effet, après le titre glané aux dépens de ces mêmes Rochelais il y a trois ans, le Stade Toulousain avait aligné son équipe type ou presque pour la réception de Clermont. Titulaires à Twickenham, Antoine Dupont et Romain Ntamack avaient en effet enchaîné au Wallon à l'instar de toute la première ligne en ou encore des autres 3/4.

Remplaçant (comme samedi), Thomas Ramos avait démarré contre Clermont à la place de Médard. Et il avait été décisif avec 21 points inscrits pour un succès 36 à 27 malgré quatre essais inscrits par l'ASM. Certains Tricolores et non des moindres allaient d'ailleurs enchaîner la semaine suivante sur la pelouse de l'UBB.

Vos matchs de rugby Toulouse/La Rochelle et Toulon/Clermont à quelle heure et sur quelle chaîne ?Et pour cause, Toulouse n'avait à l'époque pas autant de points d'avance que cette année. En 2021, à l'orée de la 26e journée, leur qualification directe pour les demies n'était pas assurée. Avec 77 points comme les Rochelais, ils étaient sous la menace du Racing 92, 73e points, mais aussi des Bordelais, 72 unités.

Il était donc important de faire un gros match avant de bénéficier d'une semaine de repos supplémentaire en vue de la demi-finale. Aussi, les Ramos, Kolbe, Chocobares, Ahki, Lebel, Ntamack et Dupont avaient une fois de plus été alignés d'entrée contre les Girondins. Devant, les éléments comme Elstad et Cros avaient aussi enchaîné après la finale de la Champions Cup.

Résultat, une victoire 21 à 10 devant le public bordelais qui avait permis à Toulouse de ne pas passer par la case barrage. A l'heure actuelle, un petit point suffit au bonheur des rouge et noir. Il pourrait être glané dès ce week-end, même en cas de défaite face aux Rochelais. Mais on peut facilement imaginer que Toulousains vont avoir à coeur de remporter ce dernier match de la saison devant leur public. Eux qui sont invaincus à domicile depuis janvier 2022.

Cette saison, la rotation au sein du groupe pourrait s'avérer être décisive pour tenter d'aller décrocher le Brennus et réaliser au passage à un nouveau doublé. C'est d'autant plus vrai que ce Stade Toulousain vers 2023/2024 semble encore plus fort que lors du précédent doublé. La forme de chacun, l'envie et l'émulation au sein de l'équipe placent plus que jamais le club haut-garonnais en position de favori pour sa succession.

