RUGBY. TOP 14. Plusieurs départs actés à l'UBB dont Madosh Tambwe et un Tricolore

Après le match contre Oyonnax, l'UBB honorera ses joueurs partants. Madosh Tambwe et quatre autres éléments feront leurs adieux au public girondin.

Ce samedi soir, après le choc face à Oyonnax à Chaban-Delmas, l'UBB rendra hommage à plusieurs joueurs emblématiques sur le départ. Parmi eux, Madosh Tambwe, Thomas Jolmes, Lekso Kaulashvili, Antoine Miquel et Zack Holmes. Tous espèrent terminer sur une bonne note avec la formation girondine.

Madosh Tambwe, l'ailier congolais de 27 ans, quittera l'UBB après deux saisons impressionnantes durant lesquelles il a marqué 18 essais en 31 matchs. Non prolongé en raison des contraintes du salary-cap et de son statut de non-JIFF, il rejoindra Montpellier la saison prochaine. "Madosh a pris sa décision et on la comprend", a déclaré Yannick Bru via Sud Ouest.

Concurrencé par les internationaux Damian Penaud et Louis Bielle-Biarrey, Tambwe n’a jamais pu s’assurer une place de titulaire à part entière. Il prend cependant le risque d'évoluer en Pro D2 si le MHR ne parvient pas à se maintenir. À moins que cela ait été prévu lors des discussions entre les deux parties. Notez que si la porte était ouverte à un départ du Tricolore Tani Vili, celui-ci devrait finalement rester.

RUGBY. TRANSFERT. Top 14. Deux Tricolores sur le départ à l'UBB ? ''On ne fermera pas la porte''De son côté, Thomas Jolmes, le deuxième ligne de 28 ans, quittera également le club pour rejoindre la Section Paloise. Malgré un contrat courant jusqu'en 2025, il a été libéré après quatre saisons à Bordeaux. En cause, un manque d'implication pointé par le nouveau staff selon nos confrères. Jolmes compte à ce jour 78 matchs avec l’UBB, mais n’a pas su convaincre cette saison. Il tentera de relancer sa carrière à Pau, où il espère retrouver de la confiance et du temps de jeu après le départ de Sam Whitelock.

Lekso Kaulashvili, le pilier géorgien de 31 ans, fait également ses adieux après six saisons et 107 matchs sous les couleurs girondines. Il partira pour la Section Paloise, où il continuera sa carrière en Top 14. Son remplaçant à l'UBB sera le jeune Matis Perchaud, qui devra faire sa place en première ligne.

TOP 14. Vers une sortie par la toute petite porte pour la légende des Blacks Sam Withelock ?Antoine Miquel et Zack Holmes, tous deux âgés de 30 ans, rejoindront quant à eux Oyonnax en Pro D2. Le 3e ligne a joué 33 matchs avec l'UBB, tandis que l'ouvreur australien a disputé 37 rencontres. Malgré leur expérience, ils n'ont pas été prolongés par le club. Holmes n'a jamais réussi à s'imposer comme une alternative crédible à Matthieu Jalibert et a été souvent écarté au profit de Matéo Garcia.

Malgré ces départs, le club ne reste pas inactif, avec l’arrivée de renforts comme l’international irlandais Joey Carbery, qui viendra combler le vide laissé par Holmes à l’ouverture. Ce samedi soir, les supporters girondins auront l'occasion de saluer une dernière fois ces joueurs qui ont marqué l'histoire récente de l'UBB.

TOP 14. Simple doublure ou vrai renfort, que peut apporter l’international Joey Carbery à l’UBB ?