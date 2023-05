Rugby. Top 14. Plus de peur que de mal pour Matthieu Jalibert sorti sur blessure lors du match Stade Toulousain-UBB

Alors qu’il revenait tout juste d’une blessure à la cheville, Matthieu Jalibert a été contraint de sortir après seulement 12 minutes. Le joueur a rassuré tout le monde sur les réseaux sociaux ce matin.

“Tout est remis dans l’ordre et sans complication” a annoncé ce matin Matthieu Jalibert via une story Instagram. Les supporters de l’Union Bordeaux-Bègles, mais aussi du XV de France sont passés par toutes les émotions ce dimanche au Stadium de Toulouse. La joie d’abord à la 59ᵉ minutes lorsque Matthieu Jalibert remplace Mateo Garcia et fait son retour sur les terrains après sa blessure à la cheville en mars dernier. Un retour avancé d’une semaine, lui qui était plutôt attendu pour la réception de Pau. Seulement l’inquiétude a vite remplacé l’euphorie. Après 12 petites minutes passées sur le pré, l’international français (23 sélections) reste au sol après une charge de Romain Ntamack.

On le voit alors entouré des soigneurs se diriger vers la touche, le doigt complètement retourné. Des images inquiétantes qui font croire à une fracture. Une peur qui dépasse largement le cadre de l’UBB en témoigne les nombreux applaudissements qui venu des tribunes du Stadium qui ont accompagné sa sortie.

Le demi d’ouverture de 24 ans, n’attendra pas la fin du match pour se rendre aux urgences de Toulouse pour être pris en charge. Le diagnostic médical tombe, Matthieu Jalibert soufre d’une luxation du doigt. Le joueur a ensuite rassuré tout le monde sur ses réseaux sociaux : "Une Luxation du doigt m'a contraint de quitter mes partenaires pendant le match de hier soir. J'ai dû me rendre à l'hôpital afin de déterminer la gravité, et de le remettre en place. Tout est remis dans l'ordre et sans complication. Aucun acte chirurgical a été nécessaire. Je remercie tout le personnel médical pour la prise en charge, ainsi que toutes les personnes qui m'ont envoyés un message. À très vite.

Une blessure bénigne qui ne devrait pas l’empêcher de reprendre cette fois-ci, on l’espère pour de bon, la compétition dès la semaine prochaine, même si le staff sera sûrement très prudent avec leur maître à jouer. “Quand tu reviens de blessure, quand tu es en reprise, il y a toujours un risque” rappelait d’ailleurs la veille du match le coach bordelais Frédéric Charrier au sujet de son ouvreur avant de poursuivre : “Si on le met sur le banc, c'est qu'il est capable de rentrer.”