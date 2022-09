RUGBY. Top 14. Plébiscité par la presse, Alivereti Raka se rappelle aux bons souvenirs de Galthié

L'ailier de Clermont Alivereti Raka a été en vue lors de la victoire de Clermont sur la Section paloise en Top 14. Il pourrait retrouver les Bleus s'il enchaîne.

Nombreux sont les joueurs à avoir brillé lors de la deuxième journée de Top 14. A Toulouse, Antoine Dupont a été étincelant une fois de plus. Du côté de Gerland, le Stade Rochelais a pu s'appuyer sur un Dulin incisif ainsi qu'un Tanga percutant pour battre Lyon. Au Michelin, c'est Alivereti Raka qui a concentré tous les regards avec 7 courses, 5 défenseurs battus et un doublé qu'il a permis à l'ASM de battre Pau. À moins d'un an de la Coupe du monde, le Tricolore semble avoir retrouvé tous ses moyens offensifs. Et il faut espérer que les blessures ne sont qu'un lointain souvenir. Lui qui n'a pas été épargné avec une rupture du ligament croisé antérieur du genou en 2017, une entorse à une cheville en 2018, une lésion musculaire à un triceps en 2021 ou encore un pépin aux ischio-jambiers en début d'année. Des blessures qui l'ont empêché d'exploiter tout son potentiel au fil des années. Mais après un doublé en amical contre Toulon, il semble parti sur de très bonnes bases.

Samedi, il s'en est fallu de peu qu'il ne s'offre un triplé. Et il ne l'aurait pas volé tant le Fidjien d'origine a été bon en bout de ligne. "Lancé ce Raka-là est inarrêtable", ont ainsi écrit à son sujet nos confrères de Rugbyrama. Servi après un bon travail de fixation de ses coéquipiers eu centre du terrain, il a mis les cannes en bord de touche, faisant "parler la poudre" selon La Montagne, pour filer en Terre promise sans que les locaux puissent y faire grand-chose. A la 34e, et alors qu'il n'a pu aplatir le ballon dans les limites du terrain quelques instants plus tôt, il a à nouveau franchi la ligne de craie côté gauche sans vraiment forcer. "Un doublé de finisseur", qui le rapproche des 50 essais en Top 14 (49) qui a poussé L'Équipe à l'intégrer dans le XV de la 2e journée de Top 14. Finir les actions de ses coéquipiers, c'est aussi ce qu'on attend de la part d'un ailier. Pour Actu.fr, Raka a rendu "une copie propre".

On imagine qu'il en faudra plus pour qu'il retrouve une place régulière chez les Bleus. Il n'a plus joué avec l'équipe de France depuis décembre 2020 et la finale face de l'Autumn Nations Cup face à l'Angleterre. Mais cela prouve qu'il est toujours suivi par le staff de Fabien Galthié. Néanmoins, les places pour la Coupe du monde sont chères. Et la concurrence plus rude que jamais. Son coéquipier à l'ASM Damian Penaud semble indéboulonnable tout comme le Toulonnais Gabin Villière. Cependant, ce dernier n'est pas encore remis de sa blessure. Si d'aventure Raka venait à enchaîner les gros matchs, il n'est pas impossible qu'il retrouve les Bleus en vue des tests de novembre. Une apparition face au Japon ou l'Australie n'est pas à l'exclure. Mis dans les bonnes dispositions, il pourrait faire de sérieux dégâts. Dans le rugby, tout va très vite. Et Raka n'est pas le plus lent sur le pré.