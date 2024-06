RUGBY. TOP 14. ''Phase finale pour les nuls mais phase finale quand même'' pour le MHR

Après une victoire contre Lyon, les Héraultais cherchent à maintenir leur élan et se concentrent sur l'access-match à venir, un défi de taille contre une équipe de Pro D2.

Après une belle victoire contre Lyon à la maison, Montpellier se déplace ce samedi soir sur la pelouse de Clermont. Les Cistes n'ont plus rien à jouer cette saison hormis l'access-match face au finaliste de Pro D2. Malgré tout, ils ne vont pas au Michelin pour admirer les volcans. Ce déplacement doit à "prendre plus de confiance, valider ce qu'on a réussi à faire contre Lyon. Il faut continuer dans le travail", commente le Tricolore Bastien Chalureau via L'Equipe.

Le deuxième ligne de rappeler que le MHR n'a remporté qu'un match lors des trois derniers mois. Si on a vu du mieux face aux Lyonnais avec plus de vitesse et de maitrise de la part des Héraultais, l'heure n'est clairement pas (plus ?) à la suffisance. Un match raté face aux Auvergnats pourrait faire ressurgir de vieux démons qui sont encore loin d'être enterrés.

Vos matchs de rugby Lyon/Toulouse et La Rochelle/Racing 92 à quelle heure et sur quelle chaîne ?"L'ordre du jour, c'est vraiment de nous recentrer sur nous-mêmes car on a vu que, cette saison, ce qui nous a fait défaut, ce ne sont pas les équipes adverses mais nos propres erreurs dont elles se sont nourries." Des errements qui pourraient coûter très cher au MHR lors de l'access-match.

Il n'y aura en effet pas de deuxième chance face à Vannes ou Grenoble. "Je le prends comme un rendez-vous de phase finale. Phase finale pour les nuls mais phase finale quand même (sourire)." Un match couperet qu'ils ne pensaient pas vivre au début de la saison. Mais qu'ils doivent aborder avec le plus grand des sérieux.

Top 14. 5 raisons pour lesquelles il ne faut pas rater cette 26ème journée cruciale"On avait les rucks les plus lents du Top 14 cette saison, on n'arrivait pas à sortir un ballon en moins de trois secondes." Ils ont donc particulièrement travaillé sur ce point. Mais pas que. Chalureau sait pertinemment qu'affronter une équipe de Pro D2 n'est pas une mince affaire. Surtout quand il s'agit d'une formation qui a su tirer son épingle du jeu et se hisser en finale.

"Les équipes de Pro D2, c'est très costaud. J'y ai joué un petit moment et sur les fondamentaux - mêlée, touche, rucks - ça ne rigole pas. Sur un match, tout peut arriver, ça va être très très compliqué." Le deuxième ligne sait de quoi il parle pour avoir fait ses armes à Perpignan et à Nevers entre 2014 et 2019.

Que le match ait lieu en Bretagne ou en Isère, les Héraultais n'auront qu'une idée en tête : l'emporter pour sauver le club. Et ce, peu importe la manière. "Ça m'excite vraiment, c'est un match qu'on ne va vivre peut-être qu'une fois dans votre vie, il va y avoir une ambiance de fou et on va s'amuser..." Mais entre une équipe qui a tout à gagner et une autre qui a tout à perdre, la pression pourrait bien jouer les trouble-fête.

RUGBY. TOP 14. Montpellier en ébullition : vers une passation de pouvoir entre Altrad et Laporte ?