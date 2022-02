RUGBY. TOP 14. Parra reste en 10, Tedder sur le banc : les compos d’ASM vs USAP

Pour éviter le doute, les deux formations doivent aller chercher un résultat ce samedi 26 février à 17h15.

Face à l’impasse à l’ouverture, Morgan Parra garde le numéro 10 dans le dos pour défier les Catalans. Face à lui, c’est un duo Rodor-Patricio qui occupe la charnière catalane. Habituellement titulaire à l’ouverture, Tristan Tedder prend place sur le banc. Selon des propos relayés par L’Indépendant, le staff perpignanais attend que l’ancien clermontois “fasse un bon match, car il fait de bons entraînements.” Cependant, Patrick Arlettaz ne ménage pas pour autant Patricio Fernandez. Il estime que “sur les trois quatre sorties qu'il a faites avec nous, il a été plutôt décevant.” Le joueur est donc prévenu. Face à son ancien club, il aura tout intérêt à montrer son meilleur visage.

Une dynamique différente de celle observée pour Matteo Rodor. Une titularisation derrière le pack qui surprendra sûrement quelques supporters au vu de l’impressionnante réserve de demi de mêlée des sang et or. Pour L’indépendant, il confie : “Je prends du plaisir, mais c'est plus fatigant qu'en 10.” À voir si le plaisir se poursuivra sur la pelouse du Marcel-Michelin.

En Auvergne, l’heure est au réalisme. Une qualité nécessaire si les Clermontois veulent continuer à croire aux phases finales. Après la déroute face au Stade Rochelais, les coéquipiers de Morgan Parra doivent se ressaisir pour quitter la dixième place du championnat. Les Auvergnats sont à 9 points de Toulouse, 6ème du championnat. Cette rencontre relève donc d’une importance cruciale pour Cheikh Tiberghien et ses coéquipiers. Ce dernier s’est par ailleurs exprimé sur ce match auprès du média La Montagne. Il décrit l’état d’esprit des jaunes et bleus : “( Nous sommes) revanchard, quand même ! Vis-à-vis de l’adversaire et du match aller perdu. Après, il n’y a pas de semaine où on va dire que l’on n’y est pas, mais là, tout le monde est concerné et prêt. Les blessés reviennent peu à peu, il y a plus de monde aux entraînements, plus de concurrence, plus d’excitation.”