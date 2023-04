RUGBY. Top 14. ''On a pris conscience que notre boulot était en jeu'', confie Wilfrid Hounkpatin (Castres)

Le pilier de Castres Wilfrid Hounkpatin explique que la défaite à domicile face au Stade Rochelais a été bénéfique pour le groupe qui a pris conscience de la situation.

RUGBY. Top 14. Pour Castres, le GRAND moment est arrivé : il faut (enfin) faire un coup à l'extérieur !Ce samedi, Castres joue une partie de sa saison sur la pelouse de Montpellier. Après 21e journée de Top 14, le CO est toujours sous la menace d'une relégation en Pro D2. Les Tarnais ne possèdent en effet que cinq longueurs d'avance sur la 13e place occupée par Perpignan. Un rang synonyme d'Access Match face au finaliste de Pro D2. Si la descente est encore loin, l'heure est plus que jamais à la mobilisation dans les rangs castrais. Ils ont plus que jamais besoin de points. Mais s'imposer sur la pelouse du champion de France en titre ne sera pas chose facile. D'autant que le CO n'a pas remporté le moindre match à l'extérieur cette saison. La pression du résultat va-t-il décupler les intentions des Tarnais. Ou au contraire vont-ils perdre leurs moyens en cette fin d'exercice 2022/2023 ? Ils ont montré lors des deux derniers matchs qu'ils étaient prêts à se battre jusqu'au bout en battant Lyon et Toulouse à domicile. Une belle réaction après la défaite concédée devant leurs supporters face au Stade Rochelais. Via Rugbyrama, le pilier tricolore Wilfrid Hounkpatin explique que ce revers a été un électrochoc pour le groupe :

On a pris conscience que notre boulot était en jeu, nos vies et le confort de nos familles allaient peut-être changer si nous descendions en Pro D2 où les salaires ne sont pas les mêmes. Et hormis ces considérations-là, on ne voulait surtout pas être la première génération de joueurs castrais à faire descendre l'équipe. On aimerait se contenter de rester la première génération à avoir terminé le championnat à la première place. Voilà, ça c'est bien (rires).

Ce nouvel état d'esprit sera-t-il suffisant pour s'imposer au MHR ? Ce n'est sans doute pas le match que les Castrais ont coché dans leur calendrier. Ils vont en effet recevoir Toulon la semaine prochaine avant un triptyque déterminant pour leur maintien. En effet, ils vont affronter toutes les équipes qui sont classées après eux. A savoir, Pau, Brive et l'USAP. Les déplacements au Hameau et contre le CAB ne seront pas les plus faciles à remporter avant la réception des Catalans. Toutes ses équipes jouent leur place dans l'élite. Et à l'instar du CO, elles donneront tout en fin cette fin d'exercice où l'heure n'est plus vraiment au calcul.