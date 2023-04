RUGBY. Top 14. Pour Castres, le GRAND moment est arrivé : il faut (enfin) faire un coup à l'extérieur !

Castres va jouer trois fois à l'extérieur en cette fin de saison de Top 14. Les Castrais jouent leur maintien sur ces matchs. Vont-ils enfin gagner en déplacement ?

Dumora, Nanaï-Williams, cirque, le derby Castres/Toulouse n'a laissé personne indifférent sur TwitterEn cette fin de saison de Top 14, tous les matchs comptent. Personne ne peut se permettre de laisser des points en route. Et encore moins ceux qui jouent leur place dans l'élite. Castres n'est pas dans la zone rouge, mais son avance ne lui permet pas de se la couler douce. Au contraire. Le calendrier des Tarnais ne sera pas de tout repos avec trois déplacements en cinq journées. On aurait pu parler d'un programme idéal puisque le CO va affronter ses principaux concurrents pour le maintien, à savoir Pau, Brive et Perpignan. Malheureusement pour les Castrais, seuls les Catalans vont se déplacer à Pierre Fabre lors de la 26e journée. Lors des deux précédentes, il faudra voyager à la Section Paloise puis au CAB. Sans oublier ce déplacement compliqué sur la pelouse du champion de France. Montpellier n'a plus que le Top 14 à jouer cette saison. Et sa place dans les 6 n'est pas encore assurée. Cette rencontre revêt donc une importance extrême pour les deux formations. Il ne sera pas aisé pour les Tarnais de s'y imposer comme en janvier 2021 (19-21).



Les déplacements à Pau puis à Brive n'auront également rien d'une sinécure pour le CO. Et ce, même si Castres reste sur un succès en juin dernier face à la Section (16-26). Pour voir un succès en terres brivistes, il faut remonter à mai 2021 (28-33). Sauront-ils faire une fois de plus la différence ? Le problème, c'est que la confiance n'est clairement pas dans les rangs castrais cette saison lorsqu'il s'agit de jouer à l'extérieur. Et pour cause, la formation tarnaise est bonne dernière du classement en déplacement avec un zéro pointé au nombre de succès. On note seulement deux points de bonus défensifs glanés en voyage. Cela ne présage rien de bon face à des formations qui jouent très gros sur ces deux matchs à la maison. Heureusement, Castres pourra se rassurer en se disant que la Section Paloise et le CAB sont les deux moins bonnes équipes du Top 14 à domicile avec respectivement seulement cinq et trois victoires au compteur. Une chose est sûre, c'est fin de saison s'annonce à la fois passionnante et sous tension jusqu'à la dernière journée.