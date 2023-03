RUGBY. Top 14. ''On a été impatients comme des cadets'', Urios passablement déçu par ses joueurs face à Montpellier

L'entraîneur de Clermont Christophe Urios n'a pas manqué d'exprimer son mécontentement après la défaite de l'ASM face à Montpellier en Top 14.

''Catastrophique'', ''meilleur à 13 qu'à 15'', les supporters dépités après le match Montpellier/ClermontLes supporters de l'ASM ne sont pas les seuls à n'avoir que peu goûté la prestation du collectif auvergnat ce samedi à Montpellier. Clermont a subi une onzième défaite cette saison non sans manquer d'intention mais de réalisme et de maîtrise. À l'image de cette période à la fin du premier acte où les visiteurs n'ont pas été capables de franchir la ligne de craie du MHR en double supériorité numérique. "On n'a jamais été dans le match. À quinze contre treize, il fallait marquer. On n'a pas été foutus de marquer", a commenté un Christophe Urios agacé à l'issue de la rencontre via La Dépêche. Déçu par ses hommes, le technicien n'a pas su expliquer le comportement de ses joueurs, notamment dans le second acte. "On a été impatients comme des cadets. Je vois de l'impatience. Je ne vois pas un collectif solide. On part dans tous les sens." Clermont ne manque pas d'individualités, mais celles-ci ne parviennent pas à être sur la même longueur d'ondes. En particulier à l'extérieur où l'ASM ne prend aucun point. Pour l'ancien entraîneur de l'UBB, la formation auvergnate n'est pas au niveau. "Il a manqué plein de choses, de l'engagement, de l'intelligence, de la précision." TRANSFERT. Top 14. Le sécateur Marcos Kremer (Stade Français) en route vers ClermontOn connaît son franc-parler. Et il n'a pas hésité une fois de plus à montrer son agacement. Cela aura-t-il l'effet escompté ? Certains en doutent. Nombreux ont été les supporters pendant la rencontre à demander à ce que certains joueurs aient leur chance en cette de saison afin de préparer la prochaine dès à présent. Si l'espoir d'une qualification semble s'être envolé ce samedi au GGL Stadium, l'ASM se doit de terminer cet exercice avec sérieux. Dixième au classement, l'ASM ne compte que 40 unités au compteur tandis que Pau, 13e, est à 33 points. Le match de la 23e journée face à la Section Paloise pourrait être décisif puisqu'il faudra ensuite aller à la Rochelle. Les deux réceptions de Paris et du Racing 92 font figure de matchs couperets pour Clermont qui n'aura pas la tâche facile à Deflandre ni à Jean-Dauger face à des Bayonnais en course pour la qualification et intraitables à domicile. TOP 14. TRANSFERT. Coup dur pour l'ASM, qui perd l'une de ses pépites