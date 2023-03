''Catastrophique'', ''meilleur à 13 qu'à 15'', les supporters dépités après le match Montpellier/Clermont

Ils sont 13 et on marque pas 🤦‍♂️ #MHRASM

8 minutes 30 a 15 contre 13 et on est pas foutu de marquer le moindre point ! La loose ! #MHRASM

Et là tu comprends pourquoi les 2 equipes sont 9 et 10eme... #MHRASM

La redistribution offensive me pose problème depuis le début de la rencontre. Comment Simone peut se retrouver seul sur un premier temps de jeu ? Jauneau très souvent premier soutien et donc pas en posture d'éjecter rapidement... #MHRASM

La redistribution offensive me pose problème depuis le début de la rencontre. Comment Simone peut se retrouver seul sur un premier temps de jeu ? Jauneau très souvent premier soutien et donc pas en posture d'éjecter rapidement... #MHRASM

La redistribution offensive me pose problème depuis le début de la rencontre. Comment Simone peut se retrouver seul sur un premier temps de jeu ? Jauneau très souvent premier soutien et donc pas en posture d'éjecter rapidement... #MHRASM

C’est n’importe quoi, on était à 15 contre 13 et on a pas était foutu d’en planter un, et là on se mets en difficulté tout seul… bon courage Christophe il y’a encore du taf #MHRASM