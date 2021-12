RUGBY. Top 14. Nouvelle organisation à l'ASM avec Aurélien Rougerie et Didier Retière

Jean-Michel Guillon, le président de l’ASM Clermont Auvergne a dévoilé ce jeudi matin les nouveaux rôles d'Aurélien Rougerie et Didier Retière.

Du nouveau à l'ASM. Ce jeudi, le président de Clermont Jean-Michel Guillon a annoncé que le directeur technique national de la Fédération Française de Rugby, Didier Retière, allait occuper le poste de directeur du développement sportif. Et ce, "en liaison directe avec le président auvergnat, comme l'indique le communiqué officiel. Il sera un élément clé de la restructuration du club dans son organisation sportive." Aux côtés de Jono Gibbes, il devra également gérer le recrutement du club et travaillera aussi de concert avec le centre de formation. Des missions qui doivent servir à pérenniser le club. "Il sera un appui sûr et bénéficie d’une expérience et d’une reconnaissance dans le milieu qui seront de précieux avantages pour le club dans les missions qui lui seront confiées", a commenté Jean-Michel Guillon. Lequel a aussi annoncé qu'Aurélien Rougerie était désormais Team Manager. "Le retour d’Aurélien Rougerie dans une mission plus proche du collectif est aussi une nouvelle opportunité pour le club de bénéficier de son leadership de manière plus concrète et quotidienne." Il sera en charge de l’organisation et du management du quotidien des joueurs. Cette nouvelle organisation condamne Neil McIlroy, arrivé au club en 2003, après 19 années de bons et loyaux services. Ce dernier ne fait plus partie des plans du club comme il l'a confié à La Montagne. "Quand je vois les départs qui ont eu lieu ou qui vont avoir lieu, je me dis aussi que c’est sans doute le bon moment pour moi de partir." L'Écossais ne compte pas rentrer en Écosse pour autant car sa vie est en France désormais.