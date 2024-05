RUGBY. TOP 14. L'USAP frappée par une amende conséquente après les troubles causés par ses supporters

Les incidents lors du match contre Clermont coûtent cher à l'USAP, qui doit payer une amende importante imposée par la LNR. Une sanction qui rappelle aux clubs leurs responsabilités.

La Commission de discipline de la Ligue Nationale de Rugby (LNR) a rendu son verdict : l’USA Perpignan (USAP) devra s’acquitter d’une amende de 15 000 €. Cette sanction fait suite aux désordres survenus lors du match contre Clermont, où divers incidents ont été signalés dans l'enceinte sportive.

VIDEO. Top 14. ''Manque de respect, mauvais exemple'', Azéma condamne les propos de certains supporters de l'USAPEn détail, l'USAP a été reconnue coupable de "désordres occasionnés par des joueurs, des dirigeants et/ou le public" et plus particulièrement pour "Troubles causés dans l'enceinte sportive". Cette amende révoque également une précédente sanction de 10 000 € avec sursis, prononcée antérieurement à l'encontre du club perpignanais.

En cumulant les deux, l'USAP se voit donc contrainte de payer un total de 25 000 €, une somme non négligeable pour les finances du club.

Les sanctions de la LNR visent à rappeler aux clubs leurs responsabilités et l'importance de maintenir l'ordre et la sécurité lors des rencontres. Pour l’USAP, il s’agira de tirer les leçons de ces événements et de prendre les mesures nécessaires pour éviter que de tels débordements ne se reproduisent.

VIDEO. Top 14. Des fans choqués par le comportement de certains supporters de l'USAP envers l'arbitre et l'ASMLes supporters, fervents défenseurs de leur équipe, devront également prendre conscience des conséquences de leurs actions. Le comportement des fans est souvent scruté de près, et les clubs peuvent payer cher les dérapages de quelques individus.

Malgré cette sanction financière, l'USAP a échappé à des mesures plus sévères telles que le huis clos. Une décision qui permettra aux supporters de continuer à soutenir leur équipe lors des prochains matchs à domicile, un élément crucial pour le moral et la performance des joueurs.

L'USAP doit maintenant se concentrer sur la fin de la saison, en espérant que ce rappel à l'ordre serve de leçon et permette au club de se recentrer sur ses objectifs sportifs, loin des polémiques extra-sportives. Les sang et or recevront Bordeaux le 1er juin avant de terminer la saison régulière à Pau. Ils peuvent encore croire aux phases finales du Top 14.