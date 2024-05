VIDEO. Top 14. Des fans choqués par le comportement de certains supporters de l'USAP envers l'arbitre et l'ASM

Ce samedi, Clermont a battu l'USAP sur sa pelouse. Certains supporters catalans ont pris l'arbitre à partie suite à plusieurs cartons jaunes contre Perpignan.

Ce samedi, Clermont a réussi une très belle performance en s'imposant sur la pelouse de Perpignan. Les Auvergnats ont été dominés durant une bonne partie de la rencontre. Mais ils ont profité de l'indiscipline des locaux pour faire la différence dans le deuxième acte.

RUGBY. TOP 14. Le match à 63 points et son scénario fou entre l'USAP et l'ASM ont tenu les supporters en haleine !Avec trois cartons jaunes encaissés dans le second acte, les Catalans ont laissé les Clermontois revenir dans la partie et marquer tous leurs essais.

RUGBY. Jauneau et Clermont climatisent Aimé-Giral en s'offrant l'USAP et se relancent en Top 14Rageur pour les locaux quand on sait que les hommes d'Urios ont, eux aussi, été dans le viseur de l'officiel durant une grande partie du match sans pour autant être réduits à 14.

C'est sans doute une des raisons qui a poussé certains supporters de l'USAP à exprimer leur colère depuis les tribunes. Alors que des sifflets ont été entendus à l'encontre des joueurs adverses avant et pendant la rencontre. Ils ont donné de la voix en fin de partie. Leur cible ? L'arbitre du match.

📍Aimé-Giral

L’arrivée des Clermontois devant les supporters catalans pic.twitter.com/Zf2jq3uUwG May 11, 2024

Comment peut on parler positivement du public catalans quand ils sifflent juste la rentrée au vestiaire des clermontois de l'échauffement ? Aucun faire play c'est vraiment le seul club à faire ça...#USAPASM — ASM_RUGBY_FAN (@ASM_RUGBY_FAN) May 11, 2024

#USAPASM impressionnant la médiocrité du public de Perpignan . Mais c’est quoi ces singes ? Ces sifflets , ces doigts d’honneur ? — Ludovic Cosneau (@martinbourguig) May 11, 2024

C'est quoi cette mentalité? On est au foot ? #USAPASM — MasTh0__ (@Masth0_) May 11, 2024

On a en effet pu entendre ce qui ressemble à des "arbitres encul*" descendre des tribunes d'Aimé-Giral. Une attitude et des propos qui ont choqué bon nombre de fans de rugby sur les réseaux sociaux.

Ça chantait quand même pas «arbitre encule » sur le jaune? #USAPASM — FCGB (@FCGB89900832) May 11, 2024

Mais il est sérieux le public perpignanais quand il scande des insultes contre l’arbitre ??? C’est ça les valeurs du rugby @usap_officiel ? #PERCLE #USAPASM — Marie-Louise Preira (@MarieLouPreira) May 11, 2024

C’est moi ou les supporters de Perpi scande « ARBITRE ENCULER »#USAPASM — Louis (@Loulouis1910) May 11, 2024

Autant la ferveur catalane est magnifique autant les insultes de l'arbitre sont misérables ! Ça noircit bien le tableau! #USAPASM — ici et ailleurs (@ramuncho41) May 11, 2024

Le public de Perpignan se distingue une nouvelle fois pour les bonnes et… les mauvaises choses : « Arbitre enculé » repris par une bonne partie du stade #USAPASM — Lucas Aïzpurua (@LucasAizpurua) May 11, 2024

Une sanction envers le club n'est pas à l'exclure si les faits sont avérés et qu'un rapport est rédigé. D'autant que le président de la LNR René Bouscatel était présent dans le stade pour assister à cette première rencontre de la 23e journée. L'Indépendant nous apprend également que des "jets de verres sur la pelouse en direction de l’arbitre" auraient eu lieu.

Et beh, je crois c’est la première fois que j’entends un public insulté l’arbitre en cœur, et pourtant y a rien à dire sur le carton #USAPASM — XV de f🔴⚫ (@stadidista) May 11, 2024

J'espère vraiment que la ligue ne va pas en rester là avec ce qu'on entend descendre des tribunes

Si on laisse passer maintenant on est foutus #USAPASM — Mick (@mick_tou) May 11, 2024

Sanction contre ce public qui ne respecte rien, même pas l’arbitre avec des chants comme « arbitre enculé »

Mais certains vont nous expliquer qu’on comprend rien que c’est la ferveur catalane 👀 #USAPASM — MisterTom19 (@MisterTom19) May 11, 2024

Tiens, le public de Perpignan qui nous prouve encore une fois qu'il est le plus détestable du Top 14 avec le stade qui scande "ARBITRE ENCULÉ" parce qu'il a mis un carton amplement mérité pour une faute cynique.



Ça me donne même envie de voir Clermont les écraser.#USAPASM — peperehonni – @peperehonni.bsky.social (@peperehonni) May 11, 2024

Je supporte l'USAP mais franchement cette clim est bien méritée, le public s'est trompé de sport...



C'est bien mérité #usapasm — h (@Hcjampon) May 11, 2024

@LNRofficiel il va peut-être falloir prononcer un huit-clos. Force est de constater que certains supporters ont passé un cap dans l'ignominie. Arbitre en amateur, jamais je n'aurai pu imaginer ça.@usap_officiel il va peut-être faire du ménage dans vos tribunes.#usapasm — L'Ambulancier - Stan (@gauffreonline) May 11, 2024

Au classement, l'ASM fait un bon provisoire à la 8e place grâce à ce succès. Et peut même rêver d'une qualification pour les phases finales selon les prochains résultats. Pour l'USAP, c'est un coup d'arrêt même si le Top 6 est toujours à portée.