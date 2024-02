RUGBY. Top 14. L'Heure de la Revanche a Sonné pour la Rochelle, Perpignan et Montpellier

Lors de cette 15e journée de Top 14, plusieurs formations vont vouloir prendre leur revanche sur leur adversaire du jour. De quoi engranger de précieux points.

Vos matchs de rugby Castres/Toulon et Toulouse/Oyonnax à quelle heure et sur quelle chaîne ?Après deux journées dans ce Tournoi des 6 Nations, ce week-end sera marqué par la 15e journée de Top 14. Plusieurs belles affiches au programme et surtout de l'enjeu entre cette période si particulière marquée par les absences des internationaux. Va-t-on assister à des surprises, notamment à l'extérieur ?

Oyonnax va notamment se déplacer sans pression sur la pelouse de Toulouse avec une petite idée derrière la tête : faire tomber le champion en titre et stopper sa belle série de cinq succès de rang toutes compétitions confondues. À l'aller, les Oyomen n'avaient pas démérité en s'inclinant de seulement six points (21-27). On jouait alors la troisième journée et les Tricolores manquaient aussi à l'appel. Les visiteurs feront-ils mieux au retour ? RUGBY. TRANSFERT. TOP 14. ''C'est un garçon d'ici'', Altrad rapatrie Mohamed Haouas à Montpellier !Il y a clairement de la revanche dans l'air lors de cette 15e journée. En particulier sur la pelouse de Gerland où le LOU accueillera La Rochelle. Les Maritimes ont retrouvé des couleurs ces dernières semaines mais accusent encore du retard sur la qualification.

S'imposer à Lyon serait une belle opération. Ils n'ont sans doute pas oublié la déconvenue face aux Lyonnais il y a près d'un an, 16-20, à l'occasion de la 17e journée. TRANSFERT. Barré par Carbonel, Paolo Garbisi quitte le MHR avec effet immédiat pour ce cador du Top 14Comme les Rochelais, les Héraultais du MHR auront également envie de jouer un mauvais tour au Racing 92 samedi. Et pour cause, fin octobre, les Franciliens avaient réussi à s'imposer 19 à 16 au GGL Stadium. A l'époque, Montpellier était dans une très mauvaise passe et avait enchaîné huit revers de rang. Depuis, ils ont retrouvé des couleurs en allant notamment gagner en Challenge Cup.

A l'image du LOU, ils doivent engranger des points pour se sortir du bas du classement où ils occupent la 14e place. S'ils n'ont jusqu'ici pas été brillants en déplacement, le moindre bonus pourrait faire la différence au moment de faire les comptes en fin de saison.

Autre club en difficulté et en quête de victoires, Perpignan. En déplacement à Paris, les Catalans n'auront pas la tâche facile face au co-leader du championnat avec Toulouse. A l'instar des Rochelais ou des Héraultais, ils sont sans doute revanchards après la fessée 29 à 7 reçue en août dès la première journée par les Parisiens. RUGBY. Top 14. Toulouse en mission, maintenir le cap sans Antoine Dupont : ''il ne faut pas qu'on soit dépendants de lui''