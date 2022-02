RUGBY. Top 14. Le surnom hollywoodien de Gabin Villière trouvé par ses coéquipiers

Le trois-quarts aile de l'équipe de France et du RCT Gabin Villière est comparé par ses coéquipiers à Toulon à de célèbres héros d'heroic fantasy.

6 Nations. Villière, Marchand et Woki intègrent l'équipe type de la 1ère journéeGabin Villière fait figure de petit gabarit dans le monde du rugby. Cette notion de taille est très relative. Mesurant 1m80 pour 93kg, on sait qu'on peut compter sur lui lorsque la bagarre approche. Mais face aux solides gaillards du RCT, l'ailier du XV de France est souvent taquiné. Non pas juste pour sa taille, mais également pour ses mains et pieds disproportionnés par rapport au reste de son corps ! L'intéressé en rigole chez nos confrères de L'Équipe :

À Toulon je prends des pièces par rapport à ça. En tout cas pour tenir le ballon, ça m’aide bien. Je chausse du 47. Vu que je mesure 1,80 m, ça peut paraître un peu grand. On m’en parle tout le temps. Je pensais que ça allait rester à Rouen, mais non. Même à Toulon c’est arrivé.

Surnommé donc Frodon car ayant de grandes mains et grands pieds, et plutôt de "petite" taille, Gabin Villière serait alors le Hobbit de Normandie, qui détruit la Nouvelle-Zélande au Stade France. Lui et la communauté de Marcoussis sont en quête d'un titre dans le Tournoi des Six Nations, et peut-être d'un Grand Chelem. Rugby. Tournoi des 6 Nations. France. Villière, Alldritt, Penaud : ces Bleus qui ont brillé face à l'Italie