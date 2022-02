6 Nations. Villière, Marchand et Woki intègrent l'équipe type de la 1ère journée

Plusieurs joueurs de l'équipe de France ont été plébiscités par la presse suite à la première journée du Tournoi des 6 Nations.

Midi Olympique

Hogg (Ecosse)

Hansen (Irlande) - Ringrose (Irlande) - Aki (Irlande) - Villière (France)

Russell (Ecosse) - White (Ecosse)

Watson (Ecosse) - Fagerson (Ecosse) - Van der Flier (Irlande)

Beirne (Irlande) - Gray (Ecosse)

Furlong (Irlande) - Marchand (France) - Baille (France)



RUCK

Hogg (Ecosse)

Conway (Irlande) - Ringrose (Irlande) - Aki (Irlande) - Villière (France)

Smith (Angleterre) - White (Ecosse)

Watson (Ecosse) - Fagerson (Ecosse) - Van der Flier (Irlande)

Beirne (Irlande) - Gray (Ecosse)

Furlong (Irlande) - Marchand (France) - Porter (Irlande)



Telegraph

Hogg (Ecosse)

Hansen (Irlande) - Ringrose (Irlande) - Danty (France) - Villière (France)

Russell (Ecosse) - White (Ecosse)

Lamaro (Italie) - Fagerson (Ecosse) - Ludlam (Angleterre)

Beirne (Irlande) - Woki (France)

Furlong (Irlande) - Marchand (France) - Porter (Irlande)



Planet Rugby

Hogg (Ecosse)

Graham (Ecosse) - Ringrose (Irlande) - Aki (Irlande) - Villière (France)

Sexton (Irlande) - Gibson-Park (Irlande)

Basham (Pays de Galles) - Alldritt (France) - Doris (Irlande)

Woki (France) - Beirne (Irlande)

Furlong (Irlande) - Marchand (France) - Baille (France)



Ce n'est une surprise pour personne si l'ailier de l'équipe de France Gabin Villière fait partie de l'équipe type de la première journée. Auteur d'un triplé, le Toulonnais a parcouru 120 mètres avec l'ovalie face à l'Italie. Impossible de ne pas le sélectionner, écrit Planet Rugby. "Il est petit, mais a du punch", ajoute l'ancien international anglaise Maggie Alphonsi pour le Telegraph. Cette dernière a aussi été impressionnée par la prestation de Woki en deuxième ligne. "Il commence à être à l'aise dans la cage" et n'était pas loin d'être élu homme du match après avoir été un poison pour la touche italienne. C'est grâce à lui que Jelonch a inscrit le premier essai rappelle Planet Rugby. "Nous avons annoncé que Woki serait un joueur à suivre dans ce Six Nations et il a bien commencé." RUGBY. Equipe de France. Cameron Woki, plutôt 2e ou 3e ligne chez les Bleus ?Si Woki ne fait pas forcément l'unanimité, tout comme Alldritt malgré son énorme match, un autre joueur a mis tout le monde d'accord chez les avants. Ce n'est pas le Toulousain Baille, très en vue, mais son coéquipier en club, Julien Marchand. "Marchand a eu la malchance de se voir refuser un essai par le TMO, mais à part cela, il a réalisé une performance de classe mondiale." Dominateur en mêlée, il a montré beaucoup de mobilité comme à son habitude. Si les avants tricolores ont été en vue face à l'Italie, un autre 3/4 n'a pas donné sa part au chien. "Le gars est un boulet de démolition." Ce joueur dont parle Maggie Alphonsi, c'est Danty. Malheureusement pour les Bleus, il est forfait face à l'Irlande, mais il y a derrière lui des joueurs tout aussi talentueux. RUGBY. Equipe de France. Fickou à propos de Vakatawa : ''Il a des qualités que peu de joueurs ont''