RUGBY. Equipe de France. Fickou à propos de Vakatawa : ''Il a des qualités que peu de joueurs ont''

Virimi Vakatawa n'a pas été retenu pour affronter l'Italie avec l'équipe de France. Pour son coéquipier Gaël Fickou, ce n'est que partie remise.

RUGBY. Equipe de France. Dulin, Vakatawa, Lebel et Macalou ne joueront pas face à l'ItalieLe centre du Racing 92 Virimi Vakatawa fait partie des 14 joueurs qui ont été libérés par le staff de l'équipe de France avant le match face à l'Italie dans le Tournoi des 6 Nations. Bien que Fabien Galthié compte sur l'ancien septiste en vue de la Coupe du monde, il semblerait que l'encadrement tricolore attende plus de lui. "On a pu voir que "Viri" était titulaire pendant deux ans, en faisant des performances extraordinaires. Il nous a fait gagner énormément de matches. Il a d'énormes qualités. C'est l'un des meilleurs centres du monde", commente Gaël Fickou via Le Figaro. Son coéquipier en club estime "qu'on est dur avec lui, il est quand même à un très bon niveau." Mais sans doute pas le niveau attendu par le staff.

Top 14. Mais où est passée la magie de Virimi Vakatawa, aka l'ancien meilleur centre du monde ?Pour l'heure, ceux qui répondent aux attentes, c'est le Rochelais Danty et le Francilien Fickou. De là à dire qu'ils ont une longueur d'avance, le second nommé botte en touche. "Les entraîneurs misent sur la continuité, on a gagné contre les All Blacks avec cette paire de centres. Je pense que cela rassure pas mal l'équipe. Après, les choses peuvent aller très vite, surtout en équipe nationale." Cependant, si les deux hommes continuent d'enchaîner les bons matchs, avec potentiellement une victoire finale dans le Tournoi, ce pourrait être très dur pour Vakatawa de se retrouver sa place. Quand bien même il retrouverait le niveau qui a fait de lui l'un des meilleurs à son poste. "On attend de lui de faire des choses exceptionnelles à chaque fois, alors quand ce n'est pas le cas, on croit qu'il n'est pas à son meilleur niveau. Moi, je ne doute pas de son niveau. Je le vois au quotidien, il a des qualités que peu de joueurs ont. Il reviendra plus fort et très vite." On ne demande qu'à croire Gaël Fickou. Car avec un Virimi Vakatawa dans sa meilleure forme, l'équipe de France aura un atout supplémentaire pour aller décrocher son premier titre mondial en 2023.