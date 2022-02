RUGBY. Equipe de France. Dulin, Vakatawa, Lebel et Macalou ne joueront pas face à l'Italie

Comme chaque semaine, le staff de l'équipe de France a laissé 14 joueurs à disposition de leur club. Parmi eux, Brice Dulin et Virimi Vakatawa.

Equipe de France. Danty titulaire, Woki en 4, les dernières indiscrétions sur la composition des BleusQuatorze joueurs de l'équipe de France ont été mis à disposition de leur club ce mercredi soir dans le cadre de la convention entre la F.F.R. et la L.N.R. pour la mise à disposition des joueurs des clubs professionnels. Une liste qui nous en apprend un peu plus sur la composition des Bleus face à l'Italie. En effet, des joueurs comme Brice Dulin et Virimi Vakatawa ne sont visiblement pas encore au niveau exigé par le staff pour commencer une rencontre sur la feuille de match. Mais il y a aussi des choix stratégiques et tactiques, notamment à l'aile avec le retour en club de Donovan Taofefenua et Matthis Lebel. On peut donc s'attendre à voir Penaud et Villière sur les ailes.

Paul BOUDEHENT

Ibrahim DIALLO

Jules FAVRE

Thomas LAVAULT

Sekou MACALOU

Jérôme REY

Yoan TANGA

Donovan TAOFIFENUA

Florian VERHAEGHE

Brice DULIN

Antoine HASTOY

Matthis LEBEL

Virimi VAKATAWA

Tani VILI

À l'ouverture, Antoine Hastoy n'a pas été conservé, et ce, alors que Ntamack n'a pas participé à la première semaine d'entraînement en raison de la covid, tandis que le Bordelais Jalibert était blessé. Ce dernier sera-t-il sur le banc ou bien en tribune. On sait que Ramos peut couvrir le poste d'arrière et d'ouvreur. Et il n'a pas été renvoyé à Toulouse. On se dirige également vers une paire de centres Fickou/Danty puisque Vili et Favre ont été renvoyés en club à l'instar de Vakatawa. Moefana pourrait faire partie des 23.