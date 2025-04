Rugby. Top 14. Le Stade toulousain qualifié : qui sont les favoris pour la phase finale ?

Toulouse est qualifiée, mais quelles sont les autres équipes à se battre pour une place en phase finale de Top 14 ?

Ce samedi 19 avril, la défaite sans bonus de l’ASM Clermont à Toulon a qualifié le Stade Toulousain pour la phase finale de Top 14. Avant même de jouer le classique du rugby français, le club de la Ville rose a validé son premier objectif de la saison. Si les hommes d’Ugo Mola joueront en juin, qui les suivra dans cette course folle vers l’ultime étape de la saison ? Voici un état des lieux des dynamiques des différentes écuries de Top 14.

Mola sceptique : Sans son ''Zidane'' Antoine Dupont, Toulouse sera-t-il aussi dangereux ?

Toulouse, UBB et Toulon favoris

En haut du classement de Top 14, trois formations se battent pour les places directes pour les demi-finales du championnat, qui se joueront à Lyon. Ces cadors sont le Stade Toulousain (1er, 70 points), l’Union Bordeaux-Bègles (2e, 69 points) et le RC Toulon (3e, 67 points). Actuellement, ce sont les Haut-Garonnais et les Girondins qui occupent les deux premières places du classement, mais la formation du Var pourrait jouer les trouble-fêtes en fin de saison régulière.

Cependant, l’une de ces trois équipes comptera forcément un déçu dans les semaines à venir. Pour l’instant, le Stade Toulousain paraît être le mieux placé pour s’envoler dans le Rhône sans encombre. Ils profitent d’une petite marge de manœuvre qui devrait se confirmer en cas de succès à Paris, ce dimanche. Derrière, le RCT et l’UBB se battront sûrement sans retenue pour décider de l’heureux et du malheureux.

Top 14. Voici pourquoi Toulon a toutes ses chances de se qualifier en demie directe

Quels autres candidats pour la phase finale de Top 14 ?

Derrière les trois grosses têtes d’affiche, il reste tout de même une place de choix pour la phase finale de Top 14 : celle de barragiste à domicile. Alors que seul l’ordre des trois premières places reste inconnu, les équipes la composant ne faisant pas trop de doute, qui assurera la quatrième place ?

Sur cette question, deux candidats paraissent se démarquer : l’Aviron Bayonnais (4e, 54 points) et le Castres Olympique (5e, 53 points). Dans cette affaire, les Basques semblent avoir le vent en poupe. Pour cause, il leur reste encore trois chocs dans la forteresse de Jean-Dauger avant la fin de saison régulière. Les Tarnais n'accueillent qu’à deux reprises et se déplacent à Toulouse et à Bordeaux. Néanmoins, la rencontre entre les deux formations, prévue fin mai au stade Pierre-Fabre pourrait se révéler électrique.

TOP 14. Vers un gros revirement de situation pour le vétéran de l’Aviron Bayonnais Camille Lopez ?

Ensuite, plusieurs clubs espèrent récupérer les deux dernières places en phase finale, voire mieux encore. C’est notamment le cas du LOU Rugby (6e, 48 points), qui connaît une belle dynamique depuis le début de l’année 2025 et pourrait rêver d’un barrage à Gerland. Derrière, d’autres formations sont à l’affût, mais Lyon a un petit matelas d’avance sur ses poursuivants directs. En parallèle, il faudra que Karim Ghezal et son staff gèrent au mieux les effectifs, avec un sacre en Challenge Cup encore en ligne de mire.

Derrière, de nombreux candidats n’ont plus vraiment le droit à l’erreur, alors qu’il ne reste que cinq matchs à disputer. Entre autres, on retrouve dans un dé à coudre l’ASM Clermont Auvergne (7e, 44 points), le Stade Rochelais (8e, 44 points), le Montpellier Hérault Rugby (9e, 43 points) et la Section Paloise (10e, 43 points). Parmi ces formations, un mauvais résultat inattendu pourrait signer une fin de saison prématurée. Derrière, le Racing 92 (11e, 40 points) semble trop juste pour espérer prendre part à la course, malgré un regain de forme depuis l’arrivée de Patrice Collazo.

TOP 14. Patrice Collazo sauve le Racing 92, mais le vrai projet commence en 2027