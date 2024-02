RUGBY. Top 14. Le Stade Toulousain perd un joueur précieux jusqu'à la fin de la saison

Déjà privé de nombreux internationaux en raison du Tournoi des 6 Nations et de blessures, le Stade Toulousain vient de subir un revers majeur.

Déjà privé de nombreux internationaux en raison du Tournoi des 6 Nations et de blessures, le Stade Toulousain vient de subir un revers majeur. Nepo Laulala, le pilier droit néo-zélandais, a été victime d'une rupture du tendon d'Achille ce jeudi à l'entraînement, selon La Dépêche.

Âgé de 32 ans et fort de 53 sélections avec les All Blacks, Laulala avait rejoint les rangs toulousains après une Coupe du monde amère, marquée la défaite en finale face à l'Afrique du Sud. Depuis, il a pris part à neuf matchs toutes compétitions confondues, s'imposant à six reprises dans le XV de départ.

La blessure de Laulala survient à un moment critique, alors que Dorian Aldegheri, autre pilier droit, défend les couleurs du XV de France dans le Tournoi. Le club, qui compose en cette période de doublons, pourrait se mettre à recherche d'un joker médical.

En attendant, le champion de France devra compter sur David Ainu'u, Joël Merkler, Paul Mallez, de retour de Provence Rugby, et Marco Trauth, récemment rappelé de Béziers. Une situation complexe pour l'entraîneur Ugo Mola, qui doit naviguer ces eaux tumultueuses avec dextérité.

L'absence de Laulala est un coup dur non seulement pour le joueur, qui fait face à une longue convalescence, mais aussi pour les rouge et noir, en course sur les deux tableaux cette saison encore. Leur adaptabilité et leur esprit d'équipe seront plus que jamais mis à l'épreuve.

Alors que le Stade Toulousain se prépare à affronter Clermont ce dimanche en Top 14, les regards se tournent vers les joueurs qui auront la lourde tâche de combler cette absence.

Actuellement deuxièmes du championnat, ils restent sur cinq succès de rang toutes compétitions confondues, dont trois au niveau national sans les habituels cadres. Qui pourra stopper cette belle série ? Après les Auvergnats, les Toulousains recevront Castres pour un derby qui sent la poudre comme chaque année.