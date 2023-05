Rugby. Top 14. Le Stade Toulousain en jaune fluo ? Les fans en furie !

Lors du dernier match de la saison au stade Ernest Wallon, le Stade Toulousain a présenté le futur maillot extérieur pour la saison 2023/24. Une tunique pas vraiment au goût des supporters…

Un club, c'est un stade, un emblème, des couleurs, une équipe et des supporters. Alors quand l'un de ses éléments est touché, vous pouvez compter sur les derniers cités pour monter au créneau. Les supporters toulousains vêtus de rouge et noir dans les tribunes d’Ernest Wallon ont eu la stupéfaction de voir leur équipe porter un maillot blanc et jaune fluo ce dimanche soir face à Brive. Une mauvaise surprise pour beaucoup d’entre eux.

Pourquoi du jaune sur les maillots ? 😭😭

Les couleurs d'un club ont si peu d'importance à vos yeux ? Quel tristesse. — Frederic (@Frederic98800) May 28, 2023

Parole aux lecteurs

Observateurs avisés, lecteurs du Rugbynistère, vous vous êtes également interrogés sur ce nouveau maillot et notamment l'arrivée de cette nouvelle couleur. Aucun doute pour Yonolan, le Stade Toulousain fait fausse route : "Je sais bien que ce maillot extérieur est moins lié aux couleurs traditionnelles du club que le maillot domicile. Mais là blanc et jaune c'est vraiment une rupture. Et que dire des chaussettes jaune flashy qui vont avec ? Encore plus disruptif que le maillot extérieur du RCT de cette année...c'est dire". AKA est lui plus tempéré : "Les bandes fluos sur les maillots ça peut le faire mais les panufles entièrement de cette couleur ce n’est pas top😕".

Une couleur pérenne ?

Vous l'imaginez bien, le jaune fluo n'est pas arrivé par hasard sur la tunique du Stade Toulousain. Le club historique explique que c'est un "un maillot en l’honneur du retour de Peugeot au départ des 24h du Mans". La couleur "Volt" est présente sur la "Peugeot 9X8" qui prendra le centième départ de la prestigieuse course.

Dans la longue présentation de cette collaboration, un paragraphe intitulé "L'émergence d'une nouvelle couleur" risque d'intensifier les réactions du cotés des supporters. En effet, une formulation laisse planer le doute sur une possible pérennisation de la couleur "Volt" : "Grâce à ce maillot, le Stade Toulousain introduit une nouvelle couleur dans son univers : le Volt". Ce maillot extérieur 2023/24 ne serait donc qu'une "introduction" ?

Histoire et innovation

Le Stade Toulousain aime s'appuyer sur son passé, son histoire, pour construire le futur. Le président Didier Lacroix fut le joueur d'un seul club (338 matchs avec Toulouse entre 1990 et 2002), Ugo Mola une ancienne gloire du club (six saisons en rouge et noir) tout comme une bonne partie de son staff. Ils sont tous imprégnés de la tradition toulousaine. Le poids de l'histoire est omniprésent sur les berges de la Garonne, pourtant le Stade aime également innover. Des nouveautés qui font généralement débat. On pense notamment au film sur l'épopée du doublé. Aujourd'hui le symbole est bien plus fort, car ce sont les couleurs qui sont touchées. Les avis sont donc logiquement plus tranchés puisque les émotions s'en mêlent.

Pas besoin d’en savoir plus. Ce maillot n’a aucun lien avec le ST : pas les bonnes couleurs et où sont les étoiles ?? Copie à revoir et vite — Giannelli Imboulard 🔴⚫️🟣 compte non officiel 🐦 (@imboulard) May 29, 2023

Ptdr mais on est déjà ivre ou on a mal réglé les couleurs de notre télé là ?????????



C’est quoi ce maillot réveillez nous svp.#STCAB 🔴⚫️ — Chez Tonton - Pastis Ô Maître (@cheztontontlse) May 28, 2023

Ce maillot ce n'est pas les couleurs du STADE TOULOUSAIN, on ne l'achètera pas.

C 'est n'importe quoi. — PTG (@PTG2505) May 30, 2023

Mais ce n’est pas le maillot de Peugeot, c’est le maillot du Stade Toulousain! Juste on jette un regard sur le match et on doit pouvoir dire de quelle équipe il s’agit! — Quibe 🇫🇷 (@quibelog) May 29, 2023