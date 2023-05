TOP 14. RUGBY. L’ASM retrouve enfin de la stabilité (ce n’est pas sur le plan sportif)

Non qualifié pour les phases finales, l’ASM a terminé sa saison. Le club prépare l’avenir et vient de signer un contrat jusqu’en 2030 avec l’équipementier italien Macron.

Quand l’édifice vacille, il faut consolider les bases. L’ASM sort d’une saison bien compliquée tant sur le plan sportif avec une inhabituelle 10ᵉ place et de nombreux départs de cadres (Penaud, Itturia…), que sur le plan extrasportif avec de nombreuses affaires internes (Lapandry, Vahaamahina…). Le club auvergnat dévoile alors le nouveau maillot pour la saison 2023/24. Une tunique à l’image de ses plus fidèles supporters : la Yellow Army. Une façon de se recentrer sur ce qui fait la force des Jaunards. Clermont a également annoncé que le partenariat amorcé en 2020 avec l’équipementier italien Macron serait d’actualité jusqu’en 2030.

𝗠𝗮𝗰𝗿𝗼𝗻 𝗫 𝗔𝗦𝗠 𝗖𝗹𝗲𝗿𝗺𝗼𝗻𝘁 𝗔𝘂𝘃𝗲𝗿𝗴𝗻𝗲 >>> 𝗷𝘂𝗶𝗻 𝟮𝟬𝟯𝟬



Les Jaune et Bleu prolongent leur partenariat technique avec @MacronSports jusqu'en juin 2030 portant la collaboration à 10 ans ! #YellowArmy



Toutes les informations >> https://t.co/XbJ9RTByvp pic.twitter.com/1SW3jCsKor — ASM Rugby (@ASMOfficiel) May 29, 2023

Si de premier abord le nouveau maillot n’a rien d’innovant, un y regardant de plus prêt, on aperçoit l’inscription “Yellow Army” sur le col et parcourant l’avant de la tunique jaune. Sur les flans des joueurs apparaissent les noms des différents groupes de supporters. Enfin, le blason historique de l’Auvergne est présent en bas du dos. Les supporters ont pu le voir porté par leurs joueurs lors du dernier match de la saison face au Racing 92.

Crédit image : ASM

Baptiste Jauneau nouveau visage de l'ASM

VIDEO. Top 14. L'énorme valise de Baptiste Jauneau façon Antoine Dupont au milieu de la défense rochelaise



C’est tout sauf un hasard si Baptiste Jauneau a été choisi pour présenter le maillot. Avec six essais en 24 apparitions, le demi de mêlée est l’une des révélations du Top 14 et sans aucun doute le meilleur joueur de Clermont cette saison. Il a récemment prolongé son aventure jusqu’en 2026. L’ASM semble faire du joueur de 19 ans sa nouvelle tête d’affiche, rien d'étonnant quand on voit ses qualités extraordinaires. Celui que l'on compare déjà à Antoine Dupont dans sa manière de jouer, fait malgré son jeune âge, rêver les supporters. L'histoire lui réserve peut-être un destin à la Morgan Parra…