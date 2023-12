RUGBY. Top 14. Le Stade Rochelais avec Alldritt face à un Stade Toulousain remanié mais solide

Ce samedi, le Stade Rochelais accueille Toulouse pour le compte de la 11e journée de Top 14. Les Maritimes ont aligné une grosse équipe face au champion en titre.

Ce samedi, le Stade Rochelais accueille Toulouse pour le compte de la 11e journée de Top 14. Un remake de la dernière finale qui doit servir aux Maritimes à retrouver le chemin de la victoire.

Ugo Mola avait prévenu qu'il ferait tourner pour ce choc, ça se confirme avec la composition du Stade. Laquelle reste tout de même solide.

Le talonneur du XV de France Julien Marchand est titulaire aux côtés du All Black Laulala.

Pas de Cros, Jelonch ou encore Flament et Roumat. Mais Placines et Brennan en troisième ligne avec l'Anglais Willis.

Dupont et Ramos ont laissé les clés de l'attaque à Graou et Germain tandis que Guitoune et Chocobares sont associés au centre. L'international italien Ange Capuozzo fait son retour avec Mallia à l'arrière.

STADE TOULOUSAIN 1 R.Neti 2 J.Marchand 3 Laulala 4 Vergé 5 P. Faasalele 6 Placines 8 J.Willis 7 Brennan 9 P.Graou 10 B.Germain 11 Bituniyata 12 S.Chocobares 13 Guitoune 14 Capuozzo 15 Mallia 16 G.Cramont 17 Ainu'u 18 Mefaou 19 Castro-Ferreira



20 T. Ntamack 21 Delibes 22 Tauzin 23 J.Merkler

Du côté de la Rochelle, Grégory Alldritt est bien présent mais sur le banc des finisseurs. On y trouve aussi Antoine Hastoy qui a laissé la place de titulaire à l'ouverture au jeune Reus.

Teddy Thomas apportera aussi du punch durant la rencontre tandis que Pierre Bourgarit a été laissé au repos. Thomas Lavault et Will Skelton débuteront dans la cage.

Pour rappel, Danty est suspendu après son carton rouge reçu face au Stade Français. Favre et Seuteni sont associés au centre.