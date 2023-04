Rugby. Top 14. Le RCT et le MHR sous la menace de sanction au classement de la saison 2023/2024 ?

Depuis la saison 2014/2015, la LNR a mis en place une règle obligeant les clubs de Top 14 à maintenir une certaine moyenne JIFF par feuille de match sous peine de sanctions qu’encourent le MHR et le RCT.

(Toutes les données utilisées sont issues du site AllRugby)

“Chaque club de Top 14 doit atteindre une moyenne de 16 JIFF par feuille de match sur l’ensemble des matchs de la saison, phases finales comprises”. Voilà ce que stipule le règlement de la LNR. Avant la 24ᵉ journée de championnat, deux clubs ne sont pas dans les clous : le Rugby Club Toulonnais et le Montpellier Hérault Rugby. Si la saison se terminerait aujourd’hui, les deux clubs entameraient le prochain exercice avec un déficit de six points au classement. Pas d’inquiétude à avoir du cotés des supporters, car les deux formations affichent respectivement une moyenne de JIFF par feuille de match de 15,83 (MHR) et 15,96 (RCT). Autrement dit, le club montpelliérain a aligné depuis le début de la saison 364 JIFFS pour 368 attendus. Du côté de la Rade 367 JIFFS ont étaient alignés pour 368 attendus.

Pour rappel, un Joueur Issu des Filières de Formation dit “JIFF” est un joueur ayant soit passé trois saisons au sein d’un centre de formation professionnel entre ses 16 et ses 23 ans, soit ayant été licencié 5 saisons à la FFR avant ses 23 ans. La politique de la Ligue National de Rugby est depuis plusieurs saisons de sanctionner les clubs qui ne s’appuient pas assez sur la formation tricolore. Les règles ne sont pour autant pas les mêmes pour tout le monde et la LNR prend en compte les réalités de chacun. Par exemple, l’Aviron Bayonnais, tout juste promu en Top 14, ne doit pas respecter une moyenne de 16 JIFFS par feuille de match sur la saison, mais une moyenne de 14 JIFFS par feuille de match. Dans le même esprit, un club qui se maintient en Top 14, comme Perpignan, doit lui respecter un quota de 15 JIFFS par feuille de match en moyenne sur la saison.

Les bons élèves récompensés



Les clubs affichant une moyenne supérieure ou égale à 17 JIFFS par feuilles de match bénéficie du “fonds JIFF”.

Moyenne Montant affecté (en €) <17 0 17≥ / <18 220.000-269.500 18≥ / <19 270.000-319.500 19 et + 320.000

À l’heure actuelle, seul le Stade Toulousain affiche une moyenne supérieure à 19 JIFFS par feuille de match (20,78) et recevrait donc les 320 000€ du “fond JIFF”. Quatres clubs affichent une moyenne entre 18 et 19 : l’ASM (18,39), le Stade Français (18,7), la Section Paloise (18,22) et le Racing 92 (18,48). Enfin, trois clubs se situent entre 17 et 18 JIFFS par feuille de match en moyenne : l’Union Bordeaux-Bègles (17,43), le Stade Rochelais (17,26), et le LOU Rugby (17,39). Les clubs comme le Stade Toulousain qui fournissent en grande partie l’équipe de France et de ce fait perdent de nombreux JIFFS en période de doublons ne sont pas lésés. Le nombre de JIFF pris en compte sera augmenté, pour les clubs concernés, du nombre de joueurs JIFF retenus pour le XV de France.