RUGBY. Top 14. Le LOU tourné vers le maintien après une 7e défaite ? ''On a complètement sombré''

Réduit à 14, Lyon n'a pas été en mesure de bousculer l'UBB en Top 14. Une nouvelle défaite qui place le LOU dans une position inconfortable en championnat.

RESUME VIDEO. Top 14. Sans Pitié ! L'UBB Déchaînée Face au LOU avec six essais à la clé !Ce vendredi soir, le LOU s'est incliné face à l'UBB dans le cadre de la 10e journée de Top 14. Si les visiteurs ont été dans le match durant la première période, ils ont finalement subi la loi de Bordelais en pleine bourre qui sont sur cinq succès de rang toutes compétitions confondues.

Côté lyonnais, on ne compte que trois victoires cette saison. C'est trop peu pour espérer s'installer en haut du classement. "On prend une belle claque ce soir. Après le carton rouge, on a complètement sombré", a commenté Fabien Gengenbacher via L'Equipe. L'exclusion de Romain Taofifenua juste avant la pause a été un véritable tournant dans cette rencontre.

A 14, ils n'ont pas été en mesure de rivaliser et de tenir leurs objectifs. "Notre objectif était de capitaliser, d'être dans la continuité de ce qu'on a montré sur les 15 derniers jours en Coupe des champions", ajoute le technicien. Vainqueurs à l'envie face aux Bulls, ils avaient seulement été battus de deux points par Bristol lors de la première journée.

Avec seulement 16 points au compteur, ils ne sont désormais qu'à trois longueurs de la zone de relégation et de l'USAP, vainqueur avec le bonus face à Bayonne. Une place qui oblige le LOU à faire preuve de réalisme : "Maintenant il faut accepter la place où on se situe au classement (12e), accepter de parler de maintien, accepter de parler de match capital. On a trois jours pour l'accepter."

Du côté des joueurs et notamment de Sébastien Taofifenua, on n'hésite pas à parler d'abattement après avoir encaissé plus de 40 points sur la pelouse girondine. "On a parlé de qualification depuis le début de la saison mais là, on n'est pas du tout dans les clous. Il faut arrêter de se mentir."

A l'heure actuelle, le LOU se bat pour son maintien et il va rapidement falloir réagir. En effet, avant un déplacement compliqué à Toulouse, les Lyonnais accueilleront Montpellier la semaine prochaine. Une réception capitale face à la lanterne rouge du classement.

Contrairement aux Rhodaniens, les Héraultais ont bien mieux géré leurs matchs de Challenge Cup avec deux succès qui ont mis fin à une série de sept revers. Ils sont sur une pente ascendante et se verraient bien l'emporter à l'extérieur face à une formation qui doute. "Il va falloir s'accrocher, et surtout ne pas se lâcher." La saison est encore longue, mais les points glanés durant l'hiver comptent parfois double au moment de faire les comptes au printemps.