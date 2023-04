RUGBY. Top 14. Le bus flambant neuf de la Section Paloise victime d'une 3e mi-temps mémorable

La Section Paloise affronte Brive ce samedi en Top 14. Les Béarnais ont fait le voyage avec leur ancien bus puisque le nouveau n'était pas en état après une grosse 3e.

Top 14. Brive joue sa dernière carte contre Pau : c'est maintenant ou jamais !Après sa précieuse victoire sur la pelouse de Bayonne et son succès au Hameau face à Clermont, Pau se rend ce samedi sur la pelouse de Brive. Un match ô combien important pour les Béarnais dans la course au maintien. À l'heure actuelle, les Palois sont 12e avec 41 points au compteur. Ils sont encore sous la menace de l'USAP, six longueurs derrière. Quant au CAB, il joue sa saison sur ce match à domicile. Pour parcourir les quelque 400 kilomètres qui séparent Pau de Brive, les Palois ont fait le voyage non pas en train mais en bus. Ça tombe bien, ils disposent d'un superbe véhicule tout confort livré en janvier dernier. Le hic, c'est que ce bus flambant neuf, ne l'est plus vraiment. En effet, Sud Ouest nous apprend que c'est avec leur ancien bus de 2013 qu'ils ont fait le voyage. Il s'avère en effet que le nouveau n'est pas vraiment en état. Non pas en raison d'un problème mécanique. Mais à cause d'une 3e mi-temps un peu trop arrosé.



Pour rappel, la Section Paloise est allé battre l'Aviron Bayonnais à Saint-Sébastien dans une ambiance bouillante. Les Béarnais ont logiquement célébré ce succès important dans la course au maintien dans un bar jusqu'à 23h. Puis, ils ont continué la fête dans le bus sur le voyage du retour. "Son vitrage, n’a, pour partie, pas résisté à la ferveur des célébrations", explique Sud Ouest. Et ce n'est pas tout puisque les sièges et son "velours de laine" auraient été copieusement baptisés. Et on ne parle pas seulement d'alcool. On vous laisse imaginer l'odeur. D'aucuns diront que la 3e c'est sacré. Mais ils n'ont sans doute jamais nettoyé un bus le lendemain. L'histoire ne dit pas si les joueurs ont passé la serpillère après avoir fêté leur victoire.