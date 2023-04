Top 14. Brive joue sa dernière carte contre Pau : c'est maintenant ou jamais !

Après une énième défaite à domicile face au Stade Français, Brive se retrouve dans une délicate compromettante à seulement 4 journées de la fin. Face à Pau, une victoire est impérative !

Mathématiquement possible !

Bien que Brive accuse 8 points de retard sur le 13 ème, qui est Perpignan, il reste une mince lueur d'espoir pour les Corréziens. Lors des 4 prochaines rencontres, Brive va recevoir à deux reprises, face à des équipes qui sont plutôt dans la partie basse du classement. En effet, après la Section Paloise, le CAB va se rendre à Montpellier, puis recevoir Castres. En comparaison, Perpignan va également recevoir deux fois, mais avec des plus gros morceaux, car dès ce week-end, les Catalans devront se frotter au Racing 92 qui est en quête de qualification. Ensuite, les coéquipiers de Tristan Tedder se rendront au Stade Toulousain qui est intraitable en ce moment. Si jamais Brive parvient à s'imposer à domicile et que les Catalans chutent à Aimée Giral, les deux clubs seront alors à égalité, et au niveau du goal average, Brive est en tête.

TOP 14. Gros coup dur pour Capuozzo à quelques mois de la Coupe du monde

Pau est dans une bonne dynamique

Si pendant quelques semaines, Pau occupait les places relégables du Top 14, ce n'est désormais plus le cas et les hommes de Sébastien Piqueronies ont sans doute sauvé leurs saisons grâce à une victoire à l'extérieur face à Bayonne. De plus, les Palois ont enchaîné avec un succès face à Clermont à domicile, ce qui les éloigne à 6 points de Perpignan. Si les coéquipiers de Zack Henry parviennent à gagner en Corrèze, le maintien sera définitivement acté. Néanmoins, Pau n'a plus battu Brive à l'extérieur depuis maintenant 5 ans, et une courte victoire en 2018 (16-21), alors que le CAB était également la lanterne rouge du Top 14. Depuis, la Section s'est toujours inclinée, ce qui peut être de bon augure pour les locaux. Cependant, Pau reste une équipe dangereuse à l'extérieur, avec des succès face à Bayonne et La Rochelle hors de leurs bases, ainsi que des points de bonus défensifs pris contre Lyon et Castres.

Un exploit à l'extérieur est-il possible ?

Bien que Brive soit une des équipes les moins performantes du championnat à l'extérieur, un succès est tout à fait possible. Cette année, les coéquipiers de Saïd Hirèche sont parvenus à gagner à Aimée Giral lors de la deuxième journée de Top 14, puis, ils ont réalisé l'exploit de battre le LOU chez eux, lors de la 14 ème journée. Face au MHR, un succès peut être réalisable, car cette saison, les Cistes ont perdu 4 matchs à domicile en Top 14 ! En ce qui concerne le match face au Stade Toulousain, qui aura lieu lors de la dernière journée de la saison, cela dépendra de l'équipe qu'Ugo Mola décidera d'aligner face à son ancien club. En cas de victoire face au Leinster en demi-finale de Champions Cup, les internationaux pourraient être ménagés suite à la finale qui aura lieu une semaine avant ce match. Quoi qu'il en soit, nous n'en sommes pas encore là et une victoire face à Pau sera déjà une coche de casé dans cette mission quasi impossible.

RUGBY. Gautier Pagès est le joueur le plus utilisé de Fédérale 1, découvrez ses secrets pour durer !