Rugby. Top 14. La fin de saison de Pau, entre top 6 et maintient : que peut viser le club béarnais ?

Après sa victoire surprise à l'extérieur sur la pelouse de Lyon, Pau voit s'éloigner la course au maintien et peut désormais regarder devant.

Qui l'eût cru avant le match que Pau irait s'imposer sur la pelouse du LOU. Il faut croire que les lyonnais avaient encore la tête à la qualification de la semaine passée en finale de Challenge Cup, ou alors déjà focalisé sur ce match pour le titre dans deux semaines.

Une chose est sûre, ils ont été absents toute une mi-temps face à des Palois pleins d'envies, et qui retrouvaient certains de ces cadres. Les retours de joueurs majeurs comme Rey, Gailleton ou Maddocks après des semaines d'absences étaient les bienvenus. Côté Lyonnais, le turnover effectué par Karim Ghezal a certainement coûté cher sur cette rencontre.

Le bas de tableau s'éloigne

Ils étaient venus pour faire un coup. À minima pour récupérer un point. Ils en repartent avec quatre. De quoi conforter une 10e place avec 48 points, quand Perpignan, 12e en a 40, et Vannes, dernier, en compte 36. Un matelas confortable qui leur permet d'entamer plutôt sereinement le sprint final.

Et pourquoi pas viser plus haut pour la Section Paloise. Car, actuellement, les Béarnais sont à égalité de points avec Clermont 9e, qui a un match de retard, et a seulement un point de retard sur Lyon 8e. Cette 8e place serait d'ailleurs synonyme de grande Coupe d'Europe, premier objectif à viser pour les hommes de Piqueronies, avant de possiblement aller chercher encore mieux.

Le top 6 : un objectif réaliste ?

Avant la rencontre, l'entraîneur de la mêlée du LOU, Arnaud Héguy, estimait à La République des Pyrénées que ce match était "quasiment la dernière chance de Pau de postuler dans les six". Et il ne s'est pas trompé puisque Pau figure maintenant à cinq petits points de la 6e place de Montpellier.

De quoi faire grandir un possible objectif de qualification en phase finale de Top 14, chose presque inespérée avant la victoire à Lyon. D'autant plus que le calendrier palois est piégeux, mais pas insurmontable, avec deux réceptions et un déplacement.

Il y a d'abord la venue d'un Toulon revanchard à la maison après sa déculottée au Vélodrome. Vient ensuite un déplacement en terres bretonnes chez des Vannetais en lutte pour le maintien et qui se doivent de gagner, d'autant plus à la maison. Enfin, Pau recevra La Rochelle lors de l'ultime journée. Un match qui pourrait être décisif en cas de résultat positif jusque-là, face à un concurrent aux places qualificatives. La fin de saison sera néanmoins palpitante dans le Béarn.