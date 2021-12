RUGBY. TOP 14. Il va falloir attendre pour connaître la date des reports de cette 13e journée

Le directeur général de la LNR, Emmanuel Eschalier, s'est exprimé au sujet du report des matchs de la 13e journée dans les colonnes de l'Equipe.

Si jusqu’à cette semaine, le TOP 14 avait été épargné par l’épidémie de Covid-19. Pour cette 13e journée, la LNR, en coopération avec les clubs, a dû reporter 4 rencontres, Racing 92-Pau, Toulon-UBB, Brive-ASM et Stade Toulousain-Stade Français, en raison de plusieurs cas positifs dans certains clubs. À l’instar de la saison passée, la LNR va devoir maintenant trouver une date dans le calendrier pour reprogrammer ces 4 rencontres. La LNR devra composer en sachant qu’une journée de Champions Cup sera peut-être aussi reportée. Interrogé sur la question dans les colonnes de L’Équipe, le directeur général de la LNR, Emmanuel Eschalier, se veut très rassurant et optimiste. La LNR ne veut pas précipiter les choses et veut prendre une décision réfléchie. Le directeur général rappelle, que la saison passée, des solutions ont été trouvées dans des situations qui étaient plus complexes que celle-ci. En revanche pour connaître la date de ses reports, il va falloir attendre : « On sait que dans les deux ou trois prochaines semaines, un pic épidémique va être compliqué à passer. On adoptera les reports en fonction de cela. » a expliqué Emmanuel Eschalier.