RUGBY. TOP 14. Fin du feuilleton Kolbe, son remplaçant all black a déjà signé !

C’est officiel, Cheslin Kolbe jouera pour le Tokyo Suntory Sungoliath la saison prochaine. De son côté, le RCT annonce le recrutement d’un ailier all black aux mensurations quelque peu différentes du Springbok.

Cheslin Kolbe. Un départ en catimini, de multiples rumeurs, ce nom était partout dans la presse rugby ces dernières semaines. Celui qui a animé les débats extra-sportifs de cette fin de saison a enfin fixé son avenir. Le champion du monde springbok quitte le Top 14 après 86 apparitions (pour 32 essais), toujours en rouge et noir, d’abord avec le Stade Toulousain (82 matchs) puis sous le maillot du Rugby Club Toulonnais (31 matchs). Il rejoindra le Tokyo Suntory Sungoliath après la Coupe du Monde en France.

Pour Kolbe c'est "un nouveau chapitre et un nouveau défi". Le joueur aurait décliné une offre de 700 000€ des Stormers, son ancien club. Peut-être attiré par la découverte d'un nouveau championnat… Ou d'un contrat plus juteux ! Le club japonais offrirait en effet un contrat d'1,05 million d’euros par an.

RUGBY. Kolbe sur le point de rejeter le ‘‘mega-deal’’ des Stormers pour l’énorme pactole japonais ?



Leicester Fainga’Anuku débarque à Mayol

𝐋𝐞𝐢𝐜𝐞𝐬𝐭𝐞𝐫 𝐅𝐚𝐢𝐧𝐠𝐚'𝐚𝐧𝐮𝐤𝐮 𝐞𝐬𝐭 𝐓𝐨𝐮𝐥𝐨𝐧𝐧𝐚𝐢𝐬 🔴⚫



🇫🇷 L'international All Black s'engage avec le @RCTofficiel jusqu'en 2025 🔥



🇳🇿 The All Black international joins the @RCTofficiel until 2025 🔥 — RCT - RC Toulon (@RCTofficiel) June 7, 2023

C’est un gros coup réalisé par le RCT. À seulement 23 ans, Fainga’Anuku est un phénomène du Super Rugby. Il sera Toulonnais jusqu'en 2025. Double vainqueur de la compétition avec les Crusaders (2019, 2022) il est également le co-meilleur marqueur de la saison 2022. Une année pleine, durant laquelle il n’a manqué que deux rencontres, qui lui a ouvert les portes des All Blacks. Fainga’Anuku connaît alors ces deux premières sélections lors des tests matchs face à l’Irlande. Cette saison, il confirme ces bonnes performances en affichant un bilan remarquable de 11 essais en dix apparitions.

Avec ses 1,88m et 109 kg, Leicester Fainga’Anuku est un tout autre profil que Cheslin Kolbe (1,71m ; 80 kg). Ses qualités athlétiques font de lui un joueur polyvalent capable de performer à l’aile comme au centre. Le All Black est un terrible finisseur capable d’essais d’exception :

Quel essai de dingue de Leicester Fainga'anuku avec les Crusaders en Super Rugby. Une finition d’extra-terrestre 😱 pic.twitter.com/taZjilnwbS — Arnaud Becquet (@ArnaudBecquet) March 13, 2021

Dans le communiqué de son arrivée, disponible sur le site du RCT, le joueur s’est dit “extrêmement honoré” de rejoindre le club de la Rade et d’en faire sa “maison pour les deux prochaines saisons”. De son côté, Pierre Mignoni est convaincu de l’apport de sa nouvelle recrue :

Son parcours et sa polyvalence font de lui un atout précieux, qui saura trouver naturellement sa place dans notre effectif. Véritable phénomène du rugby international, nous sommes convaincus des qualités qu’il saura nous apporter dans le vestiaire et sur le terrain.