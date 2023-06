RUGBY. Kolbe sur le point de rejeter le ‘‘mega-deal’’ des Stormers pour l’énorme pactole japonais ?

Récemment parti du RC Toulon, Cheslin Kolbe devrait poser ses valises à l’autre bout de la planète pour un salaire XXL.

Il souhaitait rester à Toulon, mais le destin en a décidé autrement. Peu de temps après l’ultime match de la saison des Varois, le RCT a annoncé que Cheslin Kolbe n’ira pas au bout de son contrat. Sorti sans célébration de la part du speaker de Félix Mayol ou sans être initialement mentionné parmi les partants, il s’est uniquement contenté d’une haie d’honneur improvisée avec ses enfants. D’autant plus, cette dernière était initialement destinée à Ihaia West. Mais comme le dit l’adage, il y a toujours un peu de bonheur dans son malheur.

En clair, le joueur doit désormais penser à l’après-Coupe du monde 2023 où il remettra son titre de champion du monde en jeu. Dans un premier temps, la piste des Stormers a été longuement évoquée. Considéré comme un “mega-deal” par les médias sud-africains, ce dernier lui aurait offert un salaire important, plus de 700 000 € par an, et d’autres avantages pour sa famille et lui. Cette nouvelle proposition, possible grâce à l’aide d’un tiers selon SA Rugby Mag, est supérieure d’environ 200 000 € à la première offre qui avait été faite l’an dernier au joueur. Une stratégie qui a déjà été observée pour l’arrivée d’Eben Etzebeth du côté des Sharks.

Mais visiblement, le charme d’un retour au bercail n’est pas encore à l’ordre du jour pour celui qui aura la trentaine le 28 octobre prochain. Selon les informations de SA Rugby Mag parue ce dimanche 4 juin, l’ailier électrique continuera bien son aventure au Japon. Ce départ en Asie était largement pressenti depuis quelques mois, mais le nom du club et les modalités ont été communiqués par le média sud-aricain. Le club de Tokyo Sungoliath, disputant la Japan Rugby League One, lui aurait proposé un salaire avoisinant les 1,05 million d’euros par an.

Cheslin Kolbe avec des fans japonais à l'occasion de la coupe du monde 2019 au Japon. Crédit image : screenshot YouTube World Rugby

Supérieur à celui qu’il percevait à Toulon, ce salaire ne lui permettrait pas pour autant de devenir le joueur le mieux payé au monde. En effet, cette situation est réservée au joueur polyvalent des Bristol Bears Charles Piutau qui touche pas moins de 1,16 million d’euros par saison. Avec le départ du championnat français de Cheslin Kolbe et Finn Russell, le plus gros salaire du Top 14 déjà en contrat en ce début de mois de juin est Dan Biggar. L’ouvreur gallois toucherait pas moins de 930 000 € par an selon le magazine anglais Ruck. Néanmoins, les habituels transferts post-Coupe du monde pourraient (encore une fois) affoler les compteurs. Les possibles arrivées de Marcus Smith ou Leicester Fainga'anuku n’y seront sûrement pas étrangers.

