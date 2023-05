RUGBY. Top 14. Démarrer la saison 2023-2024 avec 6 points en moins ? Le RCT y a pensé

Il ne reste plus que 2 matchs de Top 14 pour que Toulon arrache une place qualificative. Et le RCT est prêt à tout. Quitte à faire une croix sur les JIFF ?

Et si Toulon commençait la saison 2023-2024 avec 6 points en moins ? C'est dur, mais pas forcément illogique au vu du règlement de la Ligue Nationale de Rugby. En effet, les clubs de Top 14 ont l'obligation d'avoir au minimum 16 joueurs JIFF (Joueurs Issus de la Filière Formation) sur chaque feuille de match. Si ce n'est pas le cas, les sanctions pleuvent. Les clubs ayant une moyenne en dessous de 16 JIFF par feuille de match durant la saison 2022/2023 seront pénalisés : 6 points en moins entre 15 et 16 JIFF, 8 points en moins entre 14 et 15 JIFF, 10 points en moins entre 13 et 14 JIFF, 12 points pour une moyenne inférieure à 13.

Rugby. Top 14. Le RCT et le MHR sous la menace de sanction au classement de la saison 2023/2024 ?

Toulon est dans le rouge

Alors qu'il ne reste que 2 matchs de championnat, 2 clubs sont dans le rouge. En effet, Montpellier et Toulon sont en dessous du seuil du nombre de JIFF nécessaire cette saison. Pour l'heure, les deux clubs sont à 15.83 selon All Rugby et devront donc inverser la tendance s'ils ne veulent pas commencer la prochaine saison avec une pénalité de point. Cette saison, le RCT a un peu fait l'impasse sur les JIFF. Qualifié en finale de Challenge Cup et encore dans la course à la qualification pour les phases finales du Top 14, Toulon n'a pas beaucoup fait tourner cette saison et mise sur ses cadres non JIFF pour la plupart. Ils devront ainsi commencer à remédier à cela. Peut-être ce week-end face au Racing 92.



Si on en croit les informations de Var-Matin, le RCT devrait aligner une équipe fortement remaniée pour défier les Franciliens. Des joueurs peu utilisés devraient donc avoir leur chance. Quitte à laisser filer la qualification pour la phase finale du Top 14. Cependant, le média local, nous apprend également que l'option d'envoyer une grosse équipe aux dépens du quota de JIFF a été étudiée par le staff. Au risque de démarrer la saison 2023/2024 avec plusieurs points de retard. Mais il semblerait que le RCT n'ait pas envie de courir après les points l'an prochain. D'autant que le début de saison sera impacté par la Coupe du monde. Comme d'autres clubs, le Rugby club toulonnais devra faire sans plusieurs internationaux. Tous les points acquis à ce moment-là seront précieux.