RUGBY. Top 14. Défi Majuscule pour Clermont : Battre le Stade Français, une Mission Presque impossible ?

L'ASM Face à l'Impitoyable Défense du Stade Français. Samedi, les Clermontois affrontent Paris en Top 14. Une réaction est attendue mais la tâche s'annonce ardue.

VIDEO. TOP 14. Relance de 100m, cad-deb de l'espace, l'UBB fait le show, Clermont se troue !A Clermont, le réveillon du nouvel an n'a sans doute pas eu la même saveur qu'ailleurs. Ce n'est pas le Saint-Nectaire qui a laissé un goût bizarre dans la bouche des joueurs. Mais bien la défaite amère face à l'UBB à la dernière minute sur la pelouse du Michelin.

Difficile d'avoir la tête aux cotillons quand on encaisse un essai casquette devant son public alors qu'on a la victoire en poche (ou presque). Pour se refaire la cerise, les Auvergnats ne vont pas avoir le loisir de jouer à nouveau à domicile. Au lieu de ça, ils vont devoir se déplacer sur le pré d'une des meilleures formations de ce début de saison, le Stade Français.

Une équipe qui est dans le Top 6 depuis des semaines et qui compte sept victoires au compteur. Sans un revers dans le derby à Jean-Bouin face au Racing 92, cette entame d'exercice serait d'ailleurs presque parfaite avec notamment deux succès en déplacements à Perpignan et à Lyon.

Ce qui attend les Clermontois, c'est avant tout une solide défense. A vrai dire, la meilleure du championnat avec seulement 15 essais encaissés en 11 rencontres (soit 1,36/match) et une moyenne de 11,3 points encaissés à domicile depuis le début de saison, note le site officiel de l'ASM.

Ce sera d'autant plus compliqué que Clermont, qui ne compte que victoire en déplacement, n'a marqué que sept essais hors de ses terres en cinq rencontres. Il semble donc difficile de les voir passer la ligne de craie à trois reprises, comme cela avait été le cas en 2021 lors du dernier succès des Auvergnats à Jean-Bouin, 34 à 27.

Ce jour-là, les visiteurs avaient eu les capacités mentales et physiques pour réagir et tenir la dragée haute aux locaux avant de gérer la fin de la partie. L'ASM dans sa forme actuelle n'a vraiment le loisir de faire dans la gestion. Surtout face à une formation qui met les barbelés après l'heure de jeu avec seulement 48 points encaissés (Source : asm-rugby.com).

Une réaction est cependant attendue dès ce week-end face à un adversaire coriace. Les secteurs défaillants ont été identifiés et les erreurs doivent être corrigées. Aux joueurs de prendre leurs responsabilités. "Ce n’est pas possible de continuer comme cela, sinon, on n’atteindra pas nos objectifs." Pour le moment, l'ASM pointe à la 9e place à cinq longueurs du Top 6.

"Les erreurs dont j’ai parlé, on les fait depuis le début de saison. Ce sont les mêmes que lors de notre premier match de préparation à Nevers où on était mené 14-0 après dix minutes. Ça ne peut plus durer", a ainsi commenté l'entraineur adjoint Frédéric Charrier via La Montagne.

Les Clermontois vont donc devoir resserrer les rangs pour éviter d'encaisser des points trop facilement. Ils pourraient trouver leur salut dans l'indiscipline des Parisiens. En 2021, ces derniers avaient été particulièrement indisciplinés dans le second acte avec deux jaunes pour Tolu Latu et Jonathan Danty, puis le carton rouge de Lester Etien. Cette saison, le Stade Français a déjà écopé de 12 biscottes en 11 matchs tandis que l'ASM ne totalise que cinq jaunes.

Pour rappel, Clermont est privé de Benjamin Urdapilleta pour plusieurs semaines après sa blessure à l'épaule. Simone, Sanga et Jedrasiak sont toujours indisponibles tandis que Cristian Ojovan et Gorge Moala sont au repos après des commotions, selon La Montagne.