RUGBY. Top 14. Carton rouge, manque de réussite... La Rochelle s'était sabordée face à Toulouse

La Rochelle se déplace à Toulouse ce week-end et tentera de s'imposer face à sa bête noire qu'elle n'a plus battu depuis 2017.

Quelques semaines seulement après la finale du top 14 2021, les finalistes se retrouvaient à Marcel Deflandre pour la reprise du championnat. La Rochelle, battu deux fois en finale (Top 14 et Coupe d'Europe), avait à coeur de battre le Stade Toulousain. Malheureusement pour les hommes de Ronan O'Gara, ce sont les hommes d'Ugo Mola qui, encore une fois, ont pris le meilleur sur les Maritimes. Une rencontre serrée où les occasions n'ont pas manqué pour La Rochelle. Retour sur ce match et ce qui avait manqué aux Rochelais.

Manque d'efficacité

C'était le gros point noir de la rencontre du côté des Jaunes et noirs. Bien que dominateurs, les coéquipiers de Grégory Alldritt n'avaient pas su concrétiser leurs temps forts. Avec 57% de possession au premier acte, ils ne sont rentrés au vestiaire qu'avec un essai inscrit et une avance d'un petit point (10-9). Des choix de jeu discutables de la part de Jules Plisson, qui tapait en touche les pénalités que récoltait son équipe dans le camp adverse au lieu de les prendre au pied. Les Toulousains avaient fait le dos rond et s'en étaient sortis en encaissant seulement un essai.

En tout, La Rochelle avait eu 20% de sa possession dans les 22 mètres du Stade Toulousain. Un chiffre énorme qui symbolisait le manque d'efficacité. Un manque que l'on retrouvera par la suite lors du début de saison.

Fondamentaux défaillants

Avec quatre mêlées et deux touches perdues sur l'ensemble de la rencontre, le Stade Rochelais a clairement manqué des occasions pour avoir des munitions d'attaque dans le camp du Stade Toulousain. Pire que cela, la défense était très friable sur les un contre un notamment. 27 plaquages manqués durant la rencontre, pour 64 réussis. Un ratio très médiocre qui a permis aux Toulousains de faire parler leurs talents. On pense par exemple à Romain Ntamack qui avait marqué un essai de 60 mètres sur un lancement de jeu et évitant les plaquages adverses.

Encore un mauvais geste

Le tournant de la rencontre était le carton rouge reçu par Will Skelton suite à un plaquage dangereux. Un geste qui rappelait celui de Levani Botia en finale de Coupe d'Europe qui avait en partié coûté le titre à La Rochelle. Alors en tête à ce moment de la partie (16-9), les hommes de Ronan O'Gara avaient fini par lâcher prise au fur et à mesure que le chronomètre avançait. Toulouse avaiet pu ainsi prendre le contrôle du match petit à petit et s'assurer une nouvelle victoire face à La Rochelle. Avec deux équipes dans une dynamique à l'opposée de celles du début de saison, verra-t-on une équipe de La Rochelle enfin effectuer un match complet face au Stade Toulousain au Stadium ce samedi soir ?