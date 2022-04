RUGBY. Top 14. La Rochelle, la vraie équipe en forme de cette fin de saison ?

Depuis sa défaite à Biarritz le 6 février dernier, La Rochelle réalise une fin de saison en boulet de canon et est sûrement l'équipe la plus en forme du moment.

Est-ce le tube du printemps ? Depuis quelques semaines, La Rochelle n'en finit plus d'impressionner et se pose légitimement comme un candidat au Brennus et à la Champions Cup. Troisième de Top 14, la formation maritime reste sur 5 victoires sur ses 6 dernières sorties en championnat et sur 7 succès en 8 matchs, toutes compétitions confondues. Les hommes de Ronan O'Gara sortent d'ailleurs d'une double confrontation remportée face à l'UBB en Coupe d'Europe et notamment un succès probant sur la pelouse de Chaban-Delmas (13-31). Bref, actuellement, tous les voyants sont au vert et on peut logiquement se demander, si La Rochelle n'est pas la vraie équipe en forme de cette fin de saison.

À quatre journées de la fin de ce Top 14 toujours aussi indécis en ce qui concerne les places qualificatives, La Rochelle pointe à une séduisante troisième place à cinq points de l'UBB. Cependant, rien n'est encore fait puisque le septième, Lyon, n'est qu'à quatre longueurs des Rochelais. Mais les Maritimes ne possèdent pas le calendrier le plus compliqué. Et pour cause, deux réceptions, à commencer par Perpignan puis le Stade Français, qui n'a plus rien à jouer quasiment en cette fin de saison. Certes, les déplacements à Toulouse ou Lyon ne seront pas aisés. Mais avec une telle forme, il n'est pas impossible de voir les pensionnaires de Marcel Deflandre ramener des points hors de leurs bases. Surtout qu'après un début de saison moyen, ces derniers ont semblé retrouver la formule qui a fait leur succès l'an passé. Et qui en font donc de redoutables adversaires.

Alors, oui comme on vient de l'évoquer, La Rochelle est sûrement l'équipe en forme de cette fin de saison, après un début d'exercice mitigé qui contraste avec une année dernière exceptionnelle (deux finales perdues, de Top 14 et de Champions Cup). Et Ronan O'Gara, le manager rochelais ne s'y trompait pas dans des propos repris par RMC Sport : ''Pour moi, la saison a juste commencé il y a trois semaines contre Bordeaux... On en discutera à la fin de la saison.'' Et l'Irlandais va même plus loin, affirmant qu'il vit certainement, depuis cette triple victoire face à Bordeaux-Bègles, les meilleurs moments depuis qu'il a pris la tête de l'équipe en début de saison, après le départ de Jono Gibbes : ''On peut parler des trois meilleures semaines depuis que je suis ici. S'il s'agissait d'un combat de boxe, l'arbitre aurait été obligé d'arrêter le match par KO ! Parce que là-bas, au premier match et au 8e de finale aller, on était trop forts. Au retour, à Deflandre, c'était un petit match parce qu'on a vraiment fait le job chez eux, avec beaucoup de sérénité. Maintenant, on reprend le championnat en bonne position''. Le championnat justement, les Rochelais vont pouvoir l'attaquer sous les meilleurs auspices. Surtout, qu'ils ont pu s'appuyer sur le retour de leurs internationaux et notamment un Jonathan Danty qui n'en finit plus d'impressionner.

Alors oui, nous pouvons l'affirmer haut et fort, La Rochelle semble avoir retrouvé la formule miracle, alors que pas grand monde, n'aurait misé un euro pour une telle fin de saison en boulet de canon. Leurs adversaires sont désormais prévenus et La Rochelle est désormais l'équipe qui tourne le mieux en cette fin de championnat. Et à O'Gara de conclure : ''Tout le monde pense qu’on a quelque chose à faire contre Toulouse, mais ce n’est pas intéressant de penser comme ça. Même si tu gagnes à Toulouse, il y a un autre championnat après. Il y a des petites batailles partout, maintenant.''