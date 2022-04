RÉSUMÉ VIDÉO. En patron, La Rochelle se défait de l’UBB et file en quart

Vainqueur à l’aller et au retour, le Stade Rochelais était plus proche de la promenade de santé que du huitième de finale européen.

62 à 36. Voici l'impressionnant score cumulé des deux rencontres qui ont opposées La Rochelle et Bordeaux en huitième de finale de Champions Cup. Une double confrontation conclut par la victoire 31 à 23 des Maritimes à Marcel-Deflandre sous le soleil. Un 16 avril qui pose le sceau de la bonne dynamique rochelaise de ces dernières semaines. Pour la troisième victoire consécutive face aux hommes de Christophe Urios, ils quittent la pelouse avec du concret en tête : un quart de finale face à Montpellier. Un planning à l’air hexagonal, puisque les coéquipiers d’Ihaia West pourraient ne croiser aucune équipe étrangère du reste de la compétition, s’ils parviennent à aller au bout. Danty la machine, Botia la tondeuse, la jeune garde bordelaise, la Rochelle/UBB vu par Twitter

Après le match, Grégory Alldritt déclarait l’amour des siens à la Coupe d’Europe. Le numéro 8 des Bleus raconte : “C’est une compétition qui nous tient à cœur. On sait la chance qu’on a de vivre un quart de finale. C’est magique pour le club. On va faire en sorte que ce soit une belle fête.” Lui et ses compagnons sont visiblement tombés sous le charme de cette dernière depuis leurs deux finales européennes (en Challenge Cup et en Champions Cup). Au vu du score, le coup de foudre paraît réciproque. À voir si l’union tiendra jusqu’au mariage du côté de Marseille dans quelques semaines. D’ici là, des troubles fêtes risquent de venir embêter les joueurs de Ronan O’Gara. Premier dans la liste, le bouillant MHR est leader de Top 14 et récent tombeur des redoutables Harlequins, champions d’Angleterre.

Champions Cup. La Rochelle, après l'effet de surprise, place à la confirmation