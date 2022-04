Champions Cup. La Rochelle, après l'effet de surprise, place à la confirmation

Large vainqueur de l'UBB ce samedi, La Rochelle a séduit, voire même surpris. Désormais, il sera capital de confirmer les bonnes choses entrevues pour s'offrir un beau printemps européen.

La Rochelle accueille l'Union Bordeaux-Bègles ce samedi à 16 heures à Marcel-Deflandre pour le compte du huitième de finale retour de Champions Cup. Après un match aller parfaitement négocié avec une large victoire sur la pelouse de Chaban-Delmas (13-31), les joueurs de Ronan O'Gara devront désormais valider leur ticket pour les quarts de finale. Alors que l'on ne l'attendait pas forcément à ce niveau, après un début de saison mitigé, la formation rochelaise semble désormais tourner à plein régime et a retrouvé la bonne formule, celle qui a fait, il y a peu, son succès. Il ne faut pas oublier, que l'an passé, les Jaune et Noir s'étaient inclinés d'un chouia en finale de la compétition face au Stade Toulousain.

Qui aurait pu prévoir un tel scénario, il y a encore de cela quelques mois ? Lorsque l'UBB, tournait à plein régime et volait sur le Top 14. A contrario, La Rochelle, finaliste de Champion Cup et de Top 14, galérait, pour accrocher une place dans les six, et restait agglutinée aux portes de la qualification. Oui, mais voilà, depuis, de l'eau a coulé sous les ponts et les doublons, ainsi que les blessures et les différents états de formes du moment, ont totalement inversé la dynamique. En Top 14 déjà. Les Bordelais sont certes toujours dans le duo de tête, mais ils voient leur deuxième place sérieusement menacée par... La Rochelle, cinq points derrière. Surtout, les hommes de Christophe Urios n'ont remporté qu'un seul de leur 7 derniers matchs de championnat quand les partenaires de Grégory Alldritt n'ont connu qu'un revers sur leurs 6 dernières rencontres de Top 14. Dont cette dernière à Bordeaux, sur le gong, grâce à une pénalité de West. Bref, vous l'aurez compris, les Rochelais impressionnent, et à vrai dire peu de monde misait sur un tel succès pour cette première manche de Coupe d'Europe.

Car en se déplaçant dans la cité girondine, le Stade Rochelais se savait attendu. Déjà de par ce match de championnat une semaine auparavant et cet accrochage entre Christophe Urios et Ronan O'Gara, rajoutant une saveur particulière à ce que certains appelleront ''le derby de l'Atlantique''. Puis surtout, pour cette échéance européenne, d'une importance capitale. Et pourtant, de match, il n'y en pas vraiment eu. Après un début de partie où chaque équipe se rendaient coup pour coup, La Rochelle a su se détacher, s'appuyant sur un jeu large large séduisant, fait de mouvement et de prise d'initiative. Si on a, à juste titre, vanté les mérites du paquet d'avant rochelais la saison passée, force est de constater que les trois quarts ne sont pas en reste. Rhule, Danty ou Dulin se sont montrés particulièrement inspirés. C'est d'ailleurs l'ailier sud-africain, qui a allumé la première mèche en première période. Et l'un des tournants de cette première mi-temps, restera cette séquence défensive héroïque sans encaisser le moindre point. Preuve que cette équipe, a réellement franchi un cap dernièrement. Le second acte ? Un cavalier seul des Rochelais malgré quelques réactions épisodiques des Bordelo-Bèglais.

L'heure de la confirmation

Passé l'effet de surprise, il sera désormais question de confirmer. Alors on vous l'accorde, parler de surprise pour une équipe finaliste de Top 14 et de Champions Cup peut paraître inapproprié. Toujours est-il qu'il était difficile d'imaginer La Rochelle à ce niveau il y a quelques semaines, quand cette dernière s'inclinait notamment sur la sirène à Biarritz, la machine comme enrayée. Mais depuis, les pensionnaires de Marcel-Deflandre ont retrouvé de leur superbe. Dans un premier temps, les coéquipiers de Pierre Bourgarit devront s'éviter une mauvaise blague dans ce huitième de finale retour. Certes, cette avance de 18 longueurs est pour le moins confortable, mais ce genre de matchs sur format aller-retour peut parfois s'avérer totalement fou. On va même s'essayer à la comparaison avec le foot et la Ligue des Champions. Non, ce n'est pas le même sport, mais ces derniers jours nous ont prouvés qu'une victoire, même fleuve à l'extérieur, n'est pas l'assurance d'un match retour aisé. On vous l'accorde, on voit mal les Rochelais se faire sortir et prendre 40 points à domicile, dans une enceinte où il est toujours très compliqué de s'imposer. Mais, la manière sera scrutée de près et les hommes de Ronan O'Gara devront désormais assumer leur nouveau statut, celui d'un candidat légitime au titre.

Quoi, on s'enflamme ? Peut-être un peu, mais force est de constater que la copie livrée à Bordeaux nous a quand même enchantés. Autre petit signe qui nous fait être optimiste pour la bande à Jonathan Danty, cette partie de tableau assez abordable. Certes, sauf cataclysme, au tour suivant, les Rochelais devraient rencontrer soit Montpellier soit les Harlequins. Pas évident, me direz-vous, mais des adversaires moins habitués des phases finales européennes que peuvent l'être d'autres formations. Et pour cause, Toulouse, l'Ulster, le Munster, Exeter, Leicester et le Leinster se trouvent dans l'autre partie de tableau. Un petit coup de pouce du destin, surtout que Ronan O'Gara pourrait bien se permettre de gérer la fin de match, si la partie face à l'UBB s'avère être maîtrisée. Bref, après cette agréable surprise, il sera désormais question de confirmer toutes les belles choses entrevues du côté des Maritimes. Et la fin de saison pourrait être très belle.