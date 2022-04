CHAMPIONS CUP. La Rochelle bien partie, Clermont en difficulté... Quelles sont les chances de qualification des clubs français ?

Ce week-end, de nombreux clubs français ont été à l'honneur à l'image du MHR qui a vaincu les Harlequins, ou encore du Stade Rochelais qui s'est défait facilement de l'UBB.

Ce week-end avait lieu les huitièmes de finale aller de Champions Cup. Parmi eux, on retrouvait deux rencontres 100% françaises : Bordeaux-La Rochelle d'un côté, et Stade Français-Racing 92 de l'autre. Une semaine après s'être affrontées en Top 14, ces quatres équipes ont donc remis le couvert sur la scène européenne. Deux matchs qui ont tourné en la faveur des visiteurs : si les Franciliens ont maîtrisé sans briller un Stade Français maussade (9-22), le Stade Rochelais a quant à lui réalisé l'une des performances du week-end. Costauds devant et fluides derrière, les Maritimes n'ont fait qu'une bouchée de leurs voisins bordelais. Une cinglante défaite 13-31 qui fait mal aux hommes d'Urios, et qui assombrit le futur de l'UBB en Champions Cup. Sur la pelouse de La Rochelle, ces derniers devront montrer un bien meilleur visage, toujours sans leur maître à jouer, Matthieu Jalibert...

Hormis ces deux rencontres au parfum de Top 14, trois autres clubs français étaient en lice : Clermont recevait le leader du championnat anglais Leicester, Toulouse accueillait les Irlandais de l'Ulster, et Montpellier défiait les Harlequins de Marcus Smith. Et malheureusement, seul le MHR est sorti victorieux. Et quel succès ! Face aux champions d'Angleterre en titre, les hommes de Saint-André ont réalisé une première mi-temps de rêve, qui s'est soldée par un incroyable 26-0. Le second acte fut lui plus accroché, la faute à une baisse de forme physique. Montpellier peut néanmoins se satisfaire de sa victoire 40-26, mais devra tout de même se méfier de la réaction des Harlequins chez eux. En revanche, Clermont n'a rien pu faire face à la puissance des joueurs de Leicester, qui ont fait un grand pas vers la qualification. Un revers 10-29 qui ne présage rien de bon avant le match retour, tant l'on a senti les coéquipiers de Ford sereins...

RÉSUMÉ VIDÉO. CHAMPIONS CUP. Montpellier domine les Harlequins au terme d'un match spectaculaireEnfin, le Stade Toulousain, champion d'Europe en titre, voulait se rattraper après sa défaite face au CO la semaine passée. Malheureusement, l'exclusion de Mallia en début de rencontre (10ème) stoppa la dynamique des Toulousains, qui menaient alors 7-0. Malgré cela, les coéquipiers d'Antoine Dupont ont peut-être livré l'un de leurs meilleurs matchs cette saison, mais n'ont rien pu faire face à l'ailier Baloucoune, auteur d'un triplé. Une défaite cruelle 20-26, qui laisse néanmoins une lueur d'espoir dans les têtes toulousaines. Si la tâche sera rude, ces derniers peuvent tout à fait croire à une qualification.

