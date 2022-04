RÉSUMÉ VIDÉO. CHAMPIONS CUP. Montpellier domine les Harlequins au terme d'un match spectaculaire

Ce dimanche, Montpellier a fait plus que le travail à domicile, en dominant les Harlequins 40 à 26. Les hommes de Saint-André se mettent en excellente position avant le match retour.

On le savait, l'adversité serait rude pour le MHR, face à la solide équipe des Harlequins. Champions d'Angleterre en titre, les coéquipiers de Marcus Smith s'avançaient face à Montpellier avec de nombreuses ambitions. Et pourtant, l'on a senti de suite les visiteurs en difficulté face au leader du Top 14. Et après 20 minutes de jeu, ce fut Gabriel Ngandebe qui frappa le premier, après un jeu au pied approximatif de l'ouvreur anglais. S'en suit trois autres réalisations en moins de 10 minutes côté MHR (Mercer x2 et Reinach) qui vinrent porter le score à 26-0 à la pause. Une première mi-temps quasi-parfaite de la part des coéquipiers de Paul Willemse, face à des Anglais totalement impuissants.

RUGBY. TOP 14. Prolongation longue durée pour le staff montpellierainD'autant que dès le retour des vestiaires, le pilier Lamositele aggrava le score, après une superbe course de Willemse. Il faut attendre 34 points et 51 minutes pour voir les Harlequins réagir, par l'intermédiaire de George Hammond (34-5). À ce moment précis, l'on sent le MHR baisser de régime, et subir de plus en plus les attaques répétées des Anglais. Une domination concrétisée par le centre Esterhuizen, puis par son compère Marchant (34-19, 66ème). En fin de rencontre, Pollard passa deux pénalités précieuses en vue du retour, mais se fit intercepter par Lynagh sur l'une des dernières offensives. Un deuxième acte quelque peu frustrant, qui laisse les coéquipiers de Marchant en vie dans ce huitième de finale. Néanmoins, les Montpelliérains ont réussi l'une des performances du week-end, et s'avanceront sur la pelouse des Harlequins avec un avantage conséquent.

RUGBY. VIDEO. Feinte du regard et superbe passe aveugle vissée pour l'essai de 50m des Harlequins