RUGBY. TOP 14. Prolongation longue durée pour le staff montpellierain

Mohed Altrad vient d’annoncer la prolongation de son staff pour les 3 prochaines saisons. Philippe Saint-André, Jean-Baptise Elissalde et Olivier Azam seront donc sur le banc héraultais jusqu’en 2025.

Décidément, les saisons se suivent et ne se ressemblent pas du côté de Montpellier. La rumeur courrait depuis quelque temps dans les couloirs du GGL Stadium, c’est désormais officiel. Ce mercredi midi, Mohed Altrad avait convoqué la presse dans l’antre héraultaise. Lors de cette conférence, le président montpelliérain a annoncé la prolongation de Philippe Saint-André ainsi que ses deux adjoints. Rapproché des terrains au cours de la saison dernière suite au départ de Xavier Garbajosa. L’ancien sélectionneur des Bleus avait été l’auteur d’une folle fin de saison en maintenant le club dans l’élite et en allant chercher un deuxième titre européen pour le club. Cette année, le trio Saint-André, Elissalde, Azam a réussi à ramener le club héraultais au sommet du TOP 14. Puisqu’à l’issu de la 22e journée, les Montpelliérains sont en tête de championnat avec 10 points d’avance sur le troisième. Une position qui leur permet d’envisager sereinement une place qualificative directement en demi-finale.

Le trio d’entraineur sera donc lié au club montpelliérain jusqu’en 2025 comme l’a annoncé le président Mohed Altrad. En revanche, les postes vont évoluer. Si Philippe Saint-André reste, lui, directeur du rugby, Jean Baptise Elissalde et Olivier Azam, quant à eux, sont promus « co head-coachs » pour la saison prochaine. Une nouvelle qui ravie notamment l’ancien ailier international : « Je suis très heureux de pouvoir continuer avec Jean-Ba, Olivier et le président jusqu'en 2025. »