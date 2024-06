RUGBY. TOP 14. Collazo, Teague, ou Gustard ? La recherche d’un coach s’accélère à Lyon

Face aux refus de Jono Gibbes et Karim Ghezal, les dirigeants lyonnais explorent d'autres options pour trouver un coach. Patrice Collazo pourrait être le choix idéal.

Après avoir essuyé plusieurs refus, les dirigeants lyonnais continuent leur quête acharnée pour trouver un technicien capable d'épauler Fabien Gengenbacher. Lequel souhaite prendre plus de hauteur au sein de l'organigramme sportif. Il faut donc un coach pour suivre les joueurs au plus près du terrain.

TOP 14. Collazo vers le départ, Travers en remplacement ou Gibbes à Lyon ? Le mercato des coachs n'en finit plus !Le club lyonnais avait initialement ciblé Jono Gibbes, mais le Néo-Zélandais, actuellement à la tête des Baby Blacks, ne sera pas libéré par sa fédération. Quant à Karim Ghezal, le manager du Stade Français, les négociations n’ont pas abouti.

C’est alors que le nom de Patrice Collazo a resurgi dans les discussions lyonnaises. Écarté récemment par Montpellier, Collazo pourrait être à la recherche d’un nouveau défi. Passé par La Rochelle, Toulon et Brive, ce coach au tempérament bien trempé a déjà fait ses preuves. Sans pour autant réussir à convaincre ces dernières années. Son expérience et sa connaissance du Top 14 pourraient bien séduire les décideurs du LOU.

Cependant, selon le Midi Olympique, Collazo n’est pas le seul sur la liste des potentielles recrues. Rory Teague, ancien coach de l’UBB, et Paul Gustard, actuellement en poste au Stade Français, sont également en lice.

RUGBY. Top 14. ''Mission remplie'' pour Patrice Collazo, remercié par Montpellier après le maintienTeague, libre de tout contrat, pourrait être une option plus facile à concrétiser. En revanche, Gustard, encore sous contrat pour deux ans à Paris, représenterait un défi logistique et financier plus conséquent. Les dirigeants lyonnais ne veulent cependant pas traîner.

Avec la saison qui approche à grands pas, une décision rapide est nécessaire. Des contacts auraient déjà été établis avec les différents candidats et les discussions avanceraient bien. Le LOU souhaite annoncer son nouveau manager dans les plus brefs délais pour préparer sereinement la saison à venir.

Pour Collazo, rejoindre le LOU serait une belle opportunité de rebondir après une saison tumultueuse à Montpellier. Sa connaissance du championnat et son expérience sont des atouts indéniables pour un club ambitieux comme Lyon. Mais rien n’est encore fait et la concurrence est rude.

RUGBY. TOP 14. Le MHR restructure son staff : Fin de l’ère Collazo, début de l’ère Caudullo