RUGBY. TOP 14. Clermont dévoile sa future mascotte, originale et pleine d'histoire

Ce lundi, l'ASM a dévoilé sur son site le nom de sa future mascotte, choisi par ses supporters via un sondage. Celle-ci se nommera GERGOVIX !

Il y a quelques mois de cela, l'ASM lançait via son site un sondage participatif afin que ses supporters choisissent l'apparence de la future mascotte du club, mais sa personnalité et son nom ! Un vote qui a rassemblé plus de 10000 participants, et qui a rendu son verdict : la future mascotte de Clermont se nommera GERGOVIX (élue à 37%), et aura l'apparence d'un guerrier gaulois. Son nom "empreint d'histoire" fait certainement référence au siège de Gergovie, qui fut l'une des principales batailles de la guerre des Gaules. Celle-ci fut d'ailleurs gagnée par Vercingétorix et son armée, face à celle de Jules César.

𝘾𝙚 𝙨𝙚𝙧𝙖 𝙂𝙀𝙍𝙂𝙊𝙑𝙄𝙓 !



Vous avez été près de 10 000 à répondre à notre sondage afin de choisir le nom de notre future mascotte...#YellowArmy 💛💙#FullStory⤵️

https://t.co/caT1QYXZWP pic.twitter.com/pD8A4StjtL — ASM Rugby (@ASMOfficiel) July 4, 2022

Cette dernière sera par ailleurs présentée au Michelin en septembre prochain, pour le premier match à domicile de l'ASM.

