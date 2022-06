RUGBY. Brock James veut revenir à Clermont avec une idée bien précise en tête

Dans une interview accordée à La Montagne, Brock James affirmait sa nouvelle passion pour son coaching et son ambition de retour en Auvergne.

Le 4 juin dernier, le journal local auvergnat La Montagne publiait une interview de Brock James. Dans ses colonnes, l’ancien maestro ganté bien connu du Top 14 parle de sa reconversion. Désormais entraîneur, il avait notamment pu faire valoir ses qualités dans ce domaine auprès de l’UBB et des Ospreys. Pour son prochain défi, le franco-australien ira encadrer la province de Hawke's Bay en Nouvelle-Zélande afin “d'étoffer (sa) palette” et découvrir d’autres types de rugby. Mais à l’avenir, un retour en France semble inévitable pour lui. VIDÉO - Le Tribute ultime en hommage à Brock James, la légende aux mitainesSelon ses dires, un retour à Clermont au sein du staff serait une consécration pour l’ancien ouvreur du club. Brock James reviendrait même avec une petite idée qui lui trottait en tête. Pour La Montagne, il confie : “ Je me donne quelques années pour cela.[...] J'ai gagné le Top 14 ici comme joueur à l'ASM. Plus tard, je rêve de remporter le Top 14 comme entraîneur... Je suis encore loin de ça, je ne suis pas encore prêt. Je dois encore travailler.” Dans la suite de cette déclaration, il livre ses sentiments à propos de l’Auvergne et de sa vie passée dans cette région. Il complète et raconte :

Pour moi, ce furent des années uniques ici. Clermont, c'est un truc à part. Au pays de Galles, vous n'imaginez même pas comment les rugbymen parlent du stade Michelin, de la Yellow Army. Ils ont des étoiles dans les yeux. C'est juste une référence.[...] Mais revenir à Clermont, cela me fait toujours un truc. Voir le puy de Dôme quand tu arrives, c'est spécial (il tape sur son cœur)...”

Si les retrouvailles prendront le temps qu’il faudra, il semblerait que le rendez-vous soit malgré tout déjà pris entre le buteur iconique et le club jaune et bleu. Les Clermontois, eux, devront faire preuve d’un peu de patience.