RUGBY. Top 14. Charles Ollivon (RCT) au repos forcé après une alerte, Galthié transpire à grosses gouttes

Le troisième ligne du RCT et du XV de France Charles Ollivon ne ferait pas le voyage à Montpellier en raison d'une alerte à la cuisse à quelques semaines du 6 Nations.

RUGBY. Le XV de France perd un joueur pour le Tournoi des 6 Nations : Saison terminée pour Sipili FalateaDéjà privé d'Antoine Dupont, Romain Ntamack, Baptiste Serin ou encore Sipili Falatea pour le Tournoi des 6 Nations, Fabien Galthié va connaître plusieurs semaines tendues jusqu'au début de la compétition. Pour rappel, les Bleus affrontent l'Irlande le 2 février à Marseille.

Le sélectionneur doit annoncer une première liste au sortir des deux prochaines journées de Champions Cup. Et il ne va très certainement pas beaucoup dormir. En effet, aucun joueur n'est à l'abri d'une blessure. La France en fait l'amère expérience avant la Coupe du monde avec le forfait de Ntamack et les pépins physiques de Baille et Marchand.

Pour tenter de décrocher un nouveau Grand Chelem, le XV de France aura besoin de toutes ses forces vives à leur meilleur niveau. Et le moindre bobo pourrait être préjudiciable. On a appris ce vendredi que le troisième ligne du RCT Charles Ollivon ne ferait pas le voyage à Montpellier.

En conférence de presse, son coach Pierre Mignoni a indiqué qu'il avait eu une petite alerte à la cuisse. "Rien de très grave", selon ce dernier. Néanmoins, il pourrait être au repos pendant les deux prochaines semaines. Ce qui devrait le priver également du match face au Munster en Champions Cup.

"Tous les effectifs ont des blessés. On arrive au 12e match d'affilée, on sait très bien que c'est difficile. On n'est pas épargné mais c'est pas la catastrophe", confie le technicien. En cette saison particulière marquée par la coupe du monde, les organismes sont mis à rude épreuve par le calendrier.

Il faudra attendre début février pour avoir voir une pause dans le championnat. Mais pas pour tout le monde puisque les internationaux comme Charles Ollivon seront sur le pont lors du Tournoi des 6 Nations. Le nerf de la guerre, c'est la gestion des joueurs et le turnover. Avoir un effectif compétitif et assez profond pour conserver la dynamique est un atout de taille. Mais tous les clubs n'ont pas forcément cette richesse.

L'équipe qui aura le moins de pépins dans son groupe et le plus fraicheur physique en fin d'exercice sera très certainement très proche de soulever le bouclier. Le Top 14 version 2023/2024 est plus que jamais un marathon et la forme du moment ne sera pas nécessairement celle du printemps. RUGBY. ''Ça serait un rêve'', la jeunesse bordelaise bientôt en force sous le maillot du XV de France ?Du côté de l'encadrement du XV de France et de Fabien Galthié, on va très certainement anticiper la moindre mauvaise nouvelle en couchant sur la liste plus de joueur qu'il n'en faut afin de ne pas être pris au dépourvu. Outre les 34 joueurs retenus, le double voire le triple seront en stand-by en cas de blessure avant ou pendant la compétition.