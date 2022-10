RUGBY. TOP 14. Cette stat hallucinante qui montre que la Rochelle excelle en 1ère période

Depuis le début de la saison en Top 14, les Rochelais ont pris l’habitude de démarrer la première mi-temps sur les chapeaux de roues. Notamment en défense…

Si certains sont spécialisés dans les troisièmes mi-temps, les Maritimes, sont eux adeptes des premières. En effet, depuis l’entame du Top 14, les adversaires de La Rochelle ont inscrit en moyenne 5,5 points dans le premier acte. 9 unités pour le MHR, zéro pointé pour le Lou, 3 petits points pour l’USAP et 10 pour Clermont. En quatre matchs, la défense rochelaise n’a donc concédé que 22 points avant le changement de côté. Une preuve de sa perméabilité, tant à domicile qu’à l’extérieur. Cette muraille dressée en première mi-temps a déjà permis à la troupe de Ronan O’Gara de remporter trois victoires pour pointer à la troisième place du Top 14, juste derrière Montpellier et Toulouse. Si l’on regarde les défenses de ces deux cadors, lors des 40 premières minutes des rencontres. On s’aperçoit qu'elles sont bien moins brillantes que celle du club de l’Atlantique. La défense d’Ugo Mola concède en moyenne 12,75 points avant de rentrer aux vestiaires, soit le 10e ratio de l’élite française. Pour ce qui est des champions de France en titre, c’est un peu mieux, avec une base de 12,25 unités laissées aux adversaires au moment des agrumes. L’assise défensive du MHR est à égalité avec Brive et la Section Paloise.

RUGBY. Ça fait 6 ans que ça dure et c'est pas près de s'arrêter à la Rochelle !